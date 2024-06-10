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Политика ,  
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Песков ответил на сообщения о скором визите Путина в КНДР и Вьетнам

Песков: Кремль объявит о визитах Путина в КНДР и Вьетнам, когда придет время
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Кремль анонсирует зарубежные визиты главы государства Владимира Путина только по согласованию с иностранными партнерами, поэтому сделает соответствующее объявление, когда придет время. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал сообщение, что Путин последовательно посетит с визитами КНДР и Вьетнам в ближайшие недели. Об этом ранее писали «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник.

Другой собеседник «Ведомостей» в академических кругах сообщил, что визит российского президента во Вьетнам может состояться уже в июне. Он допустил, что Путин отправится в эту страну сразу после посещения КНДР.

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В конце марта вьетнамская газета Vietnamnet сообщила, что генеральный секретарь Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время телефонного разговора пригласил Путина посетить страну. Тогда же, по данным издания, российский президент принял приглашение.

Спустя два месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку к визиту Путина во Вьетнам. Конкретных сроков он не назвал, однако пообещал, что Кремль своевременно сообщит о поездке. До этого он рассказывал о подготовке визита главы государства в Северную Корею.

Замглавы российского МИДа Андрей Руденко в мае отметил, что подготовка визитов Путина в КНДР и Вьетнам находится на продвинутой стадии.

В последний раз Путин посещал Вьетнам в 2017 году для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Официальный визит в Северную Корею Путин совершал только один раз — в 2000 году, тогда он встречался с отцом действующего главы государства Ким Чен Иром.

В сентябре 2023 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию и пригласил Путина в КНДР. Тогда Песков сообщил, что президент «с благодарностью» принял приглашение.

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Владимир Путин КНДР Вьетнам официальный визит
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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