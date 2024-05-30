Песков рассказал о подготовке визита Путина во Вьетнам

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Президент Владимир Путин посетит Вьетнам, ведется подготовка визита, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Подготовка визита действительно ведется. О сроках сообщим своевременно», — уточнил Песков.

Замглавы МИДа Андрей Руденко отметил, что подготовка визитов Путина в КНДР и Вьетнам находится на продвинутой стадии.

В последний раз Путин посетил Вьетнам в 2017 году для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В октябре 2023 года Путин провел встречу в Пекине с бывшим президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. На ней российский лидер сказал, что отношения между странами «развиваются традиционно в дружеском ключе».

22 мая 2024 года президентом Вьетнама стал генерал То Лам. Он заявил, что Вьетнам «никогда не имел таких ресурсов, репутации и международного положения, как сегодня».

Новый президент Вьетнама подтвердил курс страны на диверсификацию внешних связей и пообещал уделить особое внимание стратегии национальной обороны и безопасности.