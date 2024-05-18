В Кремле сообщили о подготовке визита Путина в Северную Корею
В Кремле готовят визит президента России Владимира Путина в Северную Корею. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Подготовка визита ведется своим ходом», — сказал Песков. Подробностей он не привел.
В сентябре 2023 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию и пригласил Путина в КНДР. Тогда Песков сообщил, что президент «с благодарностью» принял приглашение. В январе 2024 года он заявил, что визит Путина в Северную Корею может состояться в обозримом будущем.
В последний раз Путин был в Северной Корее в 2000 году, тогда в Пхеньяне он встретился с отцом Ким Чен Ына — Ким Чен Иром. По итогам переговоров главы государств договорились в случае опасности агрессии в отношении России или КНДР «незамедлительно вступить в контакт друг с другом».
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