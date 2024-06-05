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Политика ,  
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Зеленский прибыл с визитом в Катар

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар для переговоров с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

По словам президента Украины, на переговорах планируется обсудить возвращение украинских детей в семьи из России, а также подготовку к «саммиту мира» в Швейцарии.

«Катар активно участвовал в подготовке саммита мира и должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную и ядерную и энергетическую безопасность», — отметил Зеленский.

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В феврале 2024 года Россия при посредничестве Катара передала украинской стороне 11 детей, воссоединение с семьями прошло в катарском посольстве в Москве.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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