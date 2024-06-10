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Военная операция на Украине ,  
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Грузовик с военными номерами прорвал украино-венгерскую границу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google.Maps
Фото: Google.Maps

Грузовик с военными номерах незаконно пересек границу между Украиной и Венгрией, на территории европейской страны задержаны 32 человека. Об этом сообщает украинское издание «Цензор.net» со ссылкой на журналиста Виталия Глагола, который, в свою очередь, ссылается на источники.

По его данным, пограничники сначала заметили следы прорыва, который произошел 9 июня на контрольном пункте «Косино — Барабаш», затем по камерам отследили движение ГАЗ-66. Его нашли в Венгрии пустым, номера транспортного средства не числятся ни за одной военной частью.

Затем местная полиция информировала о задержании 32 человек на окраине села Барабаш.

В Молдавии назвали число нелегально въехавших украинцев с 2022 года
Политика
Фото:Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко ранее сообщал, что украинцы также зачастую пытаются нелегально покинуть страну через транзитную дорогу в Одесской области, которая ведет в Молдавию. Нарушители пытаются использовать поддельные документы или подкупить пограничников, некоторые прячутся в автомобилях. С начала введения в Украине военного положения весной 2022 года пограничники обнаружили тела почти 45 человек, которые, уклоняясь от мобилизации, пытались пересечь границу на западе страны через реки и горы. В начале мая сообщалось о 30 погибших.

В середине мая на Украине приняли новый закон о мобилизации. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Они обязаны носить военный билет при себе. Возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а также отменено понятие «ограниченно годен к службе». В стране также появится электронный кабинет военнообязанного.

Издание «Обозреватель» в мае писало, что территориальные центры комплектования (ТЦК, так в стране называются военкоматы) передали в полицию сведения о 94,5 тыс. уклонистов, более 20 тыс. из них нашли.

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Теги
Венгрия Украина грузовик нелегалы

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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