В Молдавии назвали число нелегально въехавших украинцев с 2022 года
В Молдавию за последние два года нелегально въехали порядка 33 тыс. украинцев, передает «Sputnik Молдова» со ссылкой на заместителя начальника генерального инспектората пограничной полиции республики Андрея Трофимова.
«По имеющимся данным могу сообщить, что на данный момент государственную границу с целью нелегальной миграции пересекли около 33 тыс. украинцев. Это в течение двух лет», — сказал он. По словам Трофимова, большинство граждан Украины пересекали границу в Приднестровском регионе. «Их документируют, после чего на общественном транспорте они направляются к выезду из страны», — уточнил сотрудник погранполиции.
Трофимов добавил, что 18 тыс. нелегальных мигрантов выявили при попытки выехать из Молдавии, так как у них отсутствовал штамп о въезде.
Согласно данным пограничной полиции Молдавии, за минувшие сутки граждане Украины совершили 18 225 пересечений границы, из них 9012 — по направлению въезда в республику. Из общего числа 3771 человека еще не достигли совершеннолетия. Отказ в пересечении границы получили 25 иностранцев.
продлевались. Президент Владимир Зеленский в апреле ужесточил условия мобилизации. В частности, возраст призыва снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию ограниченно годных. Всех украинских мужчин в возрасте 18–60 лет обязали носить с собой военный билет вне зависимости от годности к службе и права на отсрочку, а военнообязанных — обновить данных в территориальных органах комплектования (аналог военкомата) в течение 60 дней.
По словам представителя пограничной службы Украины Андрея Демченко, ежедневно страну пытаются покинуть до десяти уклонистов. Чаще всего они пытаются переехать в Румынию или Молдавию, однако пограничники и правоохранительные органы усилили работу на границе и такие попытки заканчиваются неудачно, говорил он.
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