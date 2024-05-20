Полиция Украины получила данные о 100 тыс. уклонистов

Примерно 100 тыс. мужчин уклоняются от визита в военкомат на фоне всеобщей мобилизации на Украине, полиция передала военкомам более 20 тыс. из них, подсчитал «Обозреватель». В мае на Украине ужесточили правила призыва

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Территориальные центры комплектования (ТЦК, выполняют функции военкомата) передали в Нацполицию Украины сведения о 94,5 тыс. уклонистов от явки. Об этом сообщает издание «Обозреватель», обратившееся с запросами в ведомства.

Более 20 тыс. из этого числа нашли и передали военкоматам.

Наибольшую активность проявляют военкомы в Днепропетровской области. Только за первые четыре месяца этого года ТЦК передали в полицию обращения по 38,2 тыс. уклонистов, из них доставили в военкоматы более 5,5 тыс. человек.

Много обращений об уклонистах зафиксировали также в Ровненской (9,8 тыс.), Черниговской (9,1 тыс.), Житомирской (8,2 тыс.), Полтавской (7,4 тыс.), Винницкой (7,2 тыс.) областях. При этом в полиции нескольких регионов отказались предоставлять сведения, сославшись на ограниченный характер доступа к подобным сведениям.

В полиции объяснили изданию, почему не удается быстро найти уклонистов. Среди причин: нехватка участковых, устаревшие данные о регистрации и ситуация, при которой призывники «залегают на дно», переезжая жить не по прописке. «Среди них больше всего тех, кто работает удаленно. Но сколько они будут прятаться? Сколько будут бояться выходить на улицу? Это, конечно, позор», — сказал изданию сотрудник полиции Днепра.

По данным источников «Обозревателя», удостоверение о непригодности к службе можно приобрести за $2–10 тыс. в зависимости от региона.

На Украине с начала военной операции действуют военное положение и всеобщая мобилизация.

В середине мая в силу вступил закон об ужесточении мобилизации. Теперь все украинские мужчины от 18 до 60 лет должны всегда иметь при себе военный билет, возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Остались только две категории годности к службе — «годен» и «не годен». Те, кто был признан «ограниченно годными», должны пройти повторный медосмотр для уточнения категории.