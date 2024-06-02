Погранслужба Украины сообщила о гибели почти 45 уклонистов от мобилизации

Украинцы, уклоняясь от мобилизации, пытались пересечь границу на западе страны через реку Тису и Карпаты, но погибли. Только в мае в реке нашли тела десяти утонувших, рассказали пограничники

Украинские пограничники обнаружили тела почти 45 человек, которые, уклоняясь от мобилизации, пытались пересечь границу на западе страны через реки и горы, сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

«Только в течение мая в реке Тисе обнаружены тела 10 человек, которые утонули», — сообщили в ведомстве.

Как отмечает «РБК-Украина», переплыть Тису в Закарпатской области или перейти через Карпаты — популярный вариант для тех, кто уклоняется от повесток. По словам пограничников, если в начале военных действий в стране большинство мужчин пытались уехать по поддельным документам через пункты пропуска, то сейчас они пытаются покинуть страну через «зеленые участки границы», в том числе через Тису. С 24 февраля 2022 года из реки были извлечены тела 32 беглецов.

«Физические возможности человека не определяют успех в преодолении реки Тиса. Потому что она глубоководная, быстрое течение, бывают корневища, которые могут цеплять одежду», — пояснил инспектор пограничной службы Владимир Шикур. Кроме того, зимой и весной глубина Тисы достигает 7-8 м.

Большинство беглецов, чтобы пересечь границу, пользуются услугами «переправщиков». «Им говорят: не выходит через пункт пропуска, есть только один вариант — река. Когда таких людей собирается три-четыре, то здесь уже идет цепная реакция. Чаще всего, когда человека начинаешь отдельно опрашивать: «почему ты пошел? ты же понимаешь, что это опасно», — то они обычно говорят: «ну, все пошли, и я пошел», — рассказала спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова. За свои услуги «переправщики» требуют от €4 тыс. до €15 тыс., уточняет «РБК-Украина».

На Украине приняли новый закон о мобилизации. Теперь все мужчины возрастом от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Они обязаны носить военный билет при себе. Возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а также отменено понятие «ограниченно годен к службе». В стране также появится электронный кабинет военнообязанного.

Издание «Обозреватель» в мае писало, что территориальные центры комплектования (ТЦК, так в стране называются военкоматы) передали в полицию сведения о 94,5 тыс. уклонистов, более 20 тыс. из них нашли.