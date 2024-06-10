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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Неизвестный нарисовал пропалестинские знаки на консульстве США в Сиднее

Мужчина разбил окна консульства США в Сиднее и нарисовал пропалестинские знаки
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: AAP Image / Stephanie Moring / Reuters
Фото: AAP Image / Stephanie Moring / Reuters

Неизвестный мужчина атаковал Генеральное консульство США в Сиднее. Он разбил несколько окон и нарисовал на дверях красные треугольники — один из символов пропалестинских протестов, передает ABC со ссылкой на полицию штата Новый Южный Уэльс.

Нападение произошло в ночь на 10 июня. На кадрах, которые изучила полиция, злоумышленник в капюшоне с закрытым лицом разбивает молотком окна консульства, всего — девять штук.

Кроме того, нападавший закрасил аэрозольной краской гербы США на дверях консульства, нарисовав поверх них перевернутые красные треугольники. Такой символ использовали участники пропалестинских акций по всему миру после начала войны Израиля и группировки ХАМАС.

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Правоохранительные органы посчитали случившееся злонамеренным причинением ущерба. Полиция полагает, что действия злоумышленника имеют политическую подоплеку, однако точный мотив его действий пока не установлен.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе осудил действия нападавшего и призвал вести «уважительные политические дебаты и дискуссии».

«Ближневосточный конфликт — это трудный вопрос. Он сложен. Он, безусловно, требует [учета] некоторых нюансов, и это не просто вопрос лозунгов», — заявил австралийский премьер.

США поддерживают Израиль в войне против палестинской группировки ХАМАС. После начала боевых действий Вашингтон начал поставлять стране необходимое оружие и направил в Красное море и Аденский залив американские корабли для сдерживания йеменских хуситов. Последние атакуют коммерческие суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, объясняя это поддержкой ХАМАС.

Поддержка Соединенными Штатами Израиля вызвала пропалестинские протесты, в том числе в самих США. Американский президент Джо Байден в ответ отказался менять политику Вашингтона в этом вопросе.

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Теги
Сидней Австралия Генеральное консульство США вандализм Палестина ХАМАС Израиль

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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