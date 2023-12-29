США вывели корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря

Американские десантные корабли перешли из Красного моря в Восточное Средиземноморье. Центральное командование ВС США отправило в регион корабли и морпехов после «попыток Ирана захватить коммерческие суда»

Десантные корабли США USS Bataan и USS Carter Hall покинули Красное море и перешли в Восточное Средиземноморье, сообщили в ВМС США в Европе и Африке.

«Десантный корабль класса Wasp USS Bataan (LHD 5) и десантный корабль-док класса Harpers Ferry USS Carter Hall (LSD 50) 28 декабря 2023 года перешли из Красного моря в восточную часть Средиземного моря», — говорится в сообщении.

Они присоединятся к десантному кораблю-доку USS Mesa Verde класса San Antonio.

В августе Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что USS Bataan и USS Carter Hall вошли в Красное море после перехода из Средиземного моря через Суэцкий канал. На Ближнем Востоке также был развернут 26-й экспедиционный корпус морской пехоты.

Амфибийная группа Bataan базируется в Норфолке (штат Вирджиния), 26-й экспедиционный корпус морской пехоты — в Кэмп-Лежене в штате Северная Каролина. CENTCOM отправило в регион корабли и морпехов после «попыток Ирана захватить коммерческие суда».

В июле США направили USS Bataan и USS Carter Hall в Ормузский пролив «в ответ на недавние попытки Ирана поставить под угрозу свободный поток торговли» в этом районе.

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В декабре глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) в Красном море на фоне атак на суда со стороны йеменских повстанцев-хуситов, которых поддерживает Иран. Газета The Financial Times писала, что Соединенные Штаты с союзниками планируют создать безопасный коридор для коммерческого судоходства.

Газета The Times со ссылкой на источники в Пентагоне сообщала, что Вашингтон пытается не допустить перерастания кризиса в Красном море в региональную войну, которая может втянуть Саудовскую Аравию и Иран в конфликт на Ближнем Востоке. Как отмечало изздание, за последние несколько недель в Красном море США сосредоточили «больше военной огневой мощи, чем когда-либо за последние несколько десятилетий».

Сейчас в Аденском заливе находится ударная группа во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower, эсминец USS Laboon вошел в Красное море. Кроме того, американские ВМС разместили три эсминца недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива между Красным морем и Аденским заливом для перехвата ракет и дронов: USS Carney, USS Mason и USS Thomas Hudner, писало издание.