 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

США вывели корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря

США вывели десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Американские десантные корабли перешли из Красного моря в Восточное Средиземноморье. Центральное командование ВС США отправило в регион корабли и морпехов после «попыток Ирана захватить коммерческие суда»

Десантные корабли США USS Bataan и USS Carter Hall покинули Красное море и перешли в Восточное Средиземноморье, сообщили в ВМС США в Европе и Африке.

«Десантный корабль класса Wasp USS Bataan (LHD 5) и десантный корабль-док класса Harpers Ferry USS Carter Hall (LSD 50) 28 декабря 2023 года перешли из Красного моря в восточную часть Средиземного моря», — говорится в сообщении.

Они присоединятся к десантному кораблю-доку USS Mesa Verde класса San Antonio.

В августе Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что USS Bataan и USS Carter Hall вошли в Красное море после перехода из Средиземного моря через Суэцкий канал. На Ближнем Востоке также был развернут 26-й экспедиционный корпус морской пехоты.

Амфибийная группа Bataan базируется в Норфолке (штат Вирджиния), 26-й экспедиционный корпус морской пехоты — в Кэмп-Лежене в штате Северная Каролина. CENTCOM отправило в регион корабли и морпехов после «попыток Ирана захватить коммерческие суда».

В июле США направили USS Bataan и USS Carter Hall в Ормузский пролив «в ответ на недавние попытки Ирана поставить под угрозу свободный поток торговли» в этом районе.

Хуситы обвинили США в «милитаризации» Красного моря
Политика
Фото:Mark Wilson / Getty Images

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

В декабре глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) в Красном море на фоне атак на суда со стороны йеменских повстанцев-хуситов, которых поддерживает Иран. Газета The Financial Times писала, что Соединенные Штаты с союзниками планируют создать безопасный коридор для коммерческого судоходства.

Газета The Times со ссылкой на источники в Пентагоне сообщала, что Вашингтон пытается не допустить перерастания кризиса в Красном море в региональную войну, которая может втянуть Саудовскую Аравию и Иран в конфликт на Ближнем Востоке. Как отмечало изздание, за последние несколько недель в Красном море США сосредоточили «больше военной огневой мощи, чем когда-либо за последние несколько десятилетий».

Сейчас в Аденском заливе находится ударная группа во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower, эсминец USS Laboon вошел в Красное море. Кроме того, американские ВМС разместили три эсминца недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива между Красным морем и Аденским заливом для перехвата ракет и дронов: USS Carney, USS Mason и USS Thomas Hudner, писало издание.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
десантный корабль США Красное море
Материалы по теме
Хуситы нанесли ракетный удар по контейнеровозу United
Политика
Испания перестала блокировать участие ЕС в операции США против хуситов
Политика
Bloomberg сообщил о возвращении судов к путям XVIII века из-за хуситов
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 28 дек, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 28 дек, 16:44
WP сообщила о прохладном отношении Киева к последнему пакету помощи США Политика, 04:07
Минфин предложил принять спецперечень из 40 офшорных зон Финансы, 03:38
В отсеке шасси прилетевшего в Париж самолета обнаружили мужчину Общество, 02:47
США вывели корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря Политика, 02:43
Глава Генштаба Израиля не увидел злого умысла в гибели заложников Политика, 02:09
МИД Германии заявил о способности ЕС помогать Украине без Венгрии Политика, 01:27
Власти сообщили о повреждении многоэтажки в Одессе Политика, 01:24
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Внучка основателя L’Oréal стала первой женщиной с состоянием $100 млрд Бизнес, 01:09
Минобороны Сирии сообщило об авиаударе со стороны Израиля Политика, 00:50
В Аргентине выявили западный лошадиный энцефалит у человека Общество, 00:45
Власти выдали принудительную лицензию на выпуск аналогов «Оземпика» Общество, 00:10
Названы города, где цены на новостройки за год сильно обогнали вторичку Недвижимость, 00:02
Wildberries повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники Технологии и медиа, 00:00
Глава Минздрава дал советы россиянам на новогодние праздники Общество, 00:00