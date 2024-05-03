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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Байден отказался менять позицию по войне Израиля с ХАМАС из-за протестов

Байден отказался менять позицию США по войне Израиля с ХАМАС из-за протестов
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Американские власти не изменят подходы по ситуации на Ближнем Востоке из-за пропалестинских студенческих протестов в США. Об этом заявил президент страны Джо Байден, фрагмент его брифинга опубликовал телеканал C-SPAN.

«Нет», — ответил Байден на вопрос журналистов о влиянии митингов на его политику.

Президент США осудил протесты студентов в нескольких университетах страны. По словам Байдена, манифестации с проявлениями насилия являются нарушением закона.

«Мы — не беззаконная страна. Мы гражданское общество, порядок должен восторжествовать», — заявил президент США, подчеркнув, что в Штатах не подавляют инакомыслие. Байден ответил отрицательно на вопрос о возможности использования Нацгвардии для подавления протестных акций.

Полиция Нью-Йорка начала штурм захваченного студентами Гамильтон-холла
Общество
Фото:Caitlin Ochs / Reuters

Акции пропалестинских американских студентов начались в конце апреля. Молодые люди требуют изменения политики Вашингтона в отношении Израиля и разрыва сотрудничества своих университетов с компаниями, связанными с войной Израиля и ХАМАС. Демонстранты разбили лагеря в более чем 80 кампусах по всей территории США. Более 1 тыс. студентов арестовали.

Наиболее масштабные акции проходят в Колумбийском университете. Сначала там разбили палаточный городок, 30 апреля студенты захватили кампус университета — «Гамильтон-холл». 1 мая полиция пошла на штурм здания.

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Израиль США Палестина студенты протесты Джо Байден
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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