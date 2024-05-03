Байден отказался менять позицию по войне Израиля с ХАМАС из-за протестов
Американские власти не изменят подходы по ситуации на Ближнем Востоке из-за пропалестинских студенческих протестов в США. Об этом заявил президент страны Джо Байден, фрагмент его брифинга опубликовал телеканал C-SPAN.
«Нет», — ответил Байден на вопрос журналистов о влиянии митингов на его политику.
Президент США осудил протесты студентов в нескольких университетах страны. По словам Байдена, манифестации с проявлениями насилия являются нарушением закона.
«Мы — не беззаконная страна. Мы гражданское общество, порядок должен восторжествовать», — заявил президент США, подчеркнув, что в Штатах не подавляют инакомыслие. Байден ответил отрицательно на вопрос о возможности использования Нацгвардии для подавления протестных акций.
Акции пропалестинских американских студентов начались в конце апреля. Молодые люди требуют изменения политики Вашингтона в отношении Израиля и разрыва сотрудничества своих университетов с компаниями, связанными с войной Израиля и ХАМАС. Демонстранты разбили лагеря в более чем 80 кампусах по всей территории США. Более 1 тыс. студентов арестовали.
Наиболее масштабные акции проходят в Колумбийском университете. Сначала там разбили палаточный городок, 30 апреля студенты захватили кампус университета — «Гамильтон-холл». 1 мая полиция пошла на штурм здания.
Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве
В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу
Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото
Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало
Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах
Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года