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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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США выдвинули Израилю условие по дальнейшим поставкам оружия

Axios: США потребовали от Израиля соблюдать международное право в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израилю нужно до середины марта представить письменные гарантии, что он будет использовать оружие США в соответствии с международным правом, иначе поставки прекратятся. Подобное требование получили и другие страны
Фото: Susana Vera / Reuters
Фото: Susana Vera / Reuters

США хотят получить от Израиля письменные гарантии, что ЦАХАЛ будет соблюдать международное право при применении американского оружия в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Соответствующее обязательство прописано в письме, которое администрация президента США Джо Байдена передала израильским властям. Подписать его нужно до середины марта, чтобы госсекретарь США Энтони Блинкен смог заверить гарантии к концу месяца, в противном случае поставки оружия Израилю будут приостановлены. По словам одного из собеседников, аналогичные послания направлены и другим странам, использующим американское оружие (о каких именно идет речь, не уточняется). Государствам — участникам конфликтов дали 45 дней на подписание, остальным — 180 дней.

По словам представителя Совета национальной безопасности США, «Израиль дал понять, что сможет предоставить соответствующие гарантии». Министерство обороны Израиля отказалось от комментариев.

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Фото:Amir Levy / Getty Images

Требования о письменных гарантиях были разосланы в соответствии с меморандумом о национальной безопасности, который ранее в феврале подписал Байден. В документе не упоминаются конкретные государства, но, как пишет Axios, новые правила приняли после того, как некоторые сенаторы-демократы выразили обеспокоенность по поводу действий ЦАХАЛ в секторе Газа. По данным издания, сенатор Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и другие настояли, чтобы включить их в поправки к законопроекту сената об иностранной финансовой помощи, в том числе Украине и Израилю.

Меморандум «не вводит новых стандартов военной помощи, а обеспечивает прозрачную и последовательную структуру для получения гарантий соблюдения уже существующих стандартов», сообщили Axios в Совете нацбезопасности. Об этом же ранее говорила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер: «Мы публично проговариваем существующие стандарты международного права, в том числе если речь идет о вооруженных конфликтах».

В конце января NBC сообщил, что администрация Байдена обсуждает возможность замедления или приостановки поставок вооружений, рассчитывая убедить премьера Израиля Биньямина Нетаньяху прислушаться к призывам Вашингтона сократить военную активность в секторе Газа. Месяцем ранее американский президент призвал его сменить тактику «неизбирательных бомбардировок» в регионе. Израиль отвергает обвинения в нарушении международного права; власти заявляют, что ведут справедливую войну и не остановятся, пока не победят ХАМАС и не вернут всех заложников, которых боевики удерживают в секторе Газа.

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