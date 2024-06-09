Хуситы сообщили об атаке на британский эсминец HMS Diamond в Красном море
Правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» нанесло удар по британскому эсминцу Diamond в Красном море и двум судам в Аравийском море, заявил представитель группировки Яхья Сария в телеграм-канале.
По эсминцу Diamond удар нанесли баллистическими ракетами. Также хуситы провели две военные операции против судов Norderney и MSC Tavvishi.
«При проведении обеих операций было использовано несколько противокорабельных и баллистических ракет, а также беспилотников», — написал представитель хуситов.
Ранее британская компания Ambrey сообщила о пожаре на двух своих судах после ракетного удара. Об атаке на судно также заявил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. В Минобороны Британии не сообщали об ударе по эсминцу.
Нападения на британские, американские, а также израильские корабли периодически совершают йеменские хуситы. Участники радикального движения обстреливают суда, захватывают их и совершают атаки с помощью дронов. Нападения происходят с ноября 2023 года. В частности, в конце мая хуситы заявили об ударе по американскому атомному авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр». Для атаки использовалось несколько крылатых и баллистических ракет.
С начала 2024 года Великобритания и США наносят ответные удары по объектам группировки в Йемене при поддержке международной коалиции. США неоднократно сообщали об отражении атак хуситов и уничтожении их беспилотников.
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает