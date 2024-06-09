 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война с хуситами ,  
0 

Хуситы сообщили об атаке на британский эсминец HMS Diamond в Красном море

Сюжет
Война с хуситами
Эсминец HMS Diamond
Эсминец HMS Diamond (Фото: Rob Arnold / Zuma / Global Look Press)

Правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» нанесло удар по британскому эсминцу Diamond в Красном море и двум судам в Аравийском море, заявил представитель группировки Яхья Сария в телеграм-канале.

По эсминцу Diamond удар нанесли баллистическими ракетами. Также хуситы провели две военные операции против судов Norderney и MSC Tavvishi.

«При проведении обеих операций было использовано несколько противокорабельных и баллистических ракет, а также беспилотников», — написал представитель хуситов.

Ранее британская компания Ambrey сообщила о пожаре на двух своих судах после ракетного удара. Об атаке на судно также заявил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. В Минобороны Британии не сообщали об ударе по эсминцу.

Два судна загорелись в Аденском заливе после ракетных ударов
Политика
Фото:Osamah Yahya / dpa / Picture-Alliance / ТАСС

Нападения на британские, американские, а также израильские корабли периодически совершают йеменские хуситы. Участники радикального движения обстреливают суда, захватывают их и совершают атаки с помощью дронов. Нападения происходят с ноября 2023 года. В частности, в конце мая хуситы заявили об ударе по американскому атомному авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр». Для атаки использовалось несколько крылатых и баллистических ракет.

С начала 2024 года Великобритания и США наносят ответные удары по объектам группировки в Йемене при поддержке международной коалиции. США неоднократно сообщали об отражении атак хуситов и уничтожении их беспилотников.

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Теги
хуситы Красное море Великобритания
Материалы по теме
Пожар на атакованных хуситами судах у Аденского залива локализовали
Политика
США сбили две ракеты и беспилотник хуситов в Красном море
Политика
Хуситы заявили о новом ударе по авианосцу США «Дуайт Д. Эйзенхауэр»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
МИД России передал ноту протеста Армении из-за визита посла в Бучу Политика, 20:09
McDonald's предложил переименовать кафе в случае чемпионства «Эдмонтона» Спорт, 20:05
В США сообщили, что ВСУ уже воспользовались разрешением бить по России Политика, 20:05
Онлайн-лизинг: как легко можно выбрать автомобиль по выгодной цене РБК и ВТБ Лизинг, 20:04
В Женеве запретят демонстрацию свастики Политика, 19:47
Интервью Дмитрия Пескова о многополярном мире. Видео Политика, 19:31
Власти Казахстана рассмотрят петицию о запрете ЛГБТ-пропаганды Политика, 19:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Хуситы сообщили об атаке на британский эсминец HMS Diamond в Красном море Политика, 19:11
Reuters узнал о планах G7 пригрозить небольшим банкам Китая из-за России Политика, 18:59
Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в 53 года Спорт, 18:46
Сбившего подростка в Подмосковье водителя Maserati задержали Общество, 18:45
Главу АНО «Цифровые платформы» прооперировали после нападения Общество, 18:34
Bild узнал о встрече совладельца «Манчестер Юнайтед» с Тухелем Спорт, 18:26
Синоптик предупредил о тропическом «мегаливне» в Москве в День России Общество, 18:20