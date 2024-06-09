Хуситы сообщили об атаке на британский эсминец HMS Diamond в Красном море

Эсминец HMS Diamond (Фото: Rob Arnold / Zuma / Global Look Press)

Правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» нанесло удар по британскому эсминцу Diamond в Красном море и двум судам в Аравийском море, заявил представитель группировки Яхья Сария в телеграм-канале.

По эсминцу Diamond удар нанесли баллистическими ракетами. Также хуситы провели две военные операции против судов Norderney и MSC Tavvishi.

«При проведении обеих операций было использовано несколько противокорабельных и баллистических ракет, а также беспилотников», — написал представитель хуситов.

Ранее британская компания Ambrey сообщила о пожаре на двух своих судах после ракетного удара. Об атаке на судно также заявил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. В Минобороны Британии не сообщали об ударе по эсминцу.

Нападения на британские, американские, а также израильские корабли периодически совершают йеменские хуситы. Участники радикального движения обстреливают суда, захватывают их и совершают атаки с помощью дронов. Нападения происходят с ноября 2023 года. В частности, в конце мая хуситы заявили об ударе по американскому атомному авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр». Для атаки использовалось несколько крылатых и баллистических ракет.

С начала 2024 года Великобритания и США наносят ответные удары по объектам группировки в Йемене при поддержке международной коалиции. США неоднократно сообщали об отражении атак хуситов и уничтожении их беспилотников.