США сбили две ракеты и беспилотник хуситов в Красном море
Американские вооруженные силы уничтожили беспилотник хуситов и две противокорабельные баллистические ракеты в южной части Красного моря, сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.
По данным командования, хуситы выпустили ракеты в направлении военного корабля Gravely — они уничтожены «в целях самообороны». Еще два дрона упали в Красное море, никто не пострадал, добавили в пресс-службе.
Осенью 2023 года хуситы заявили, что в ответ на «агрессию» израильской армии и США в секторе Газа будут наносить в Красном море удары по судам, связанным с Израилем.
С тех пор атакам со стороны Йемена регулярно подвергаются суда, не имеющие отношения к Израилю. В частности, 18 мая у Йемена загорелся нефтяной танкер, который шел под флагом Панамы, после попадания ракеты.
В ответ на удары хуситов Великобритания и США при поддержке международной коалиции наносят удары по объектам движения в Йемене.
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