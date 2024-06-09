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Война с хуситами ,  
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Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

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Война с хуситами

Судно подверглось атаке у берегов йеменского порта Аден. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в соцсети Х.

Капитан судна сообщил UKMTO об инциденте в 80 морских милях (около 150 км) к юго-востоку от Адена. Власти выясняют обстоятельства атаки.

По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, под удар возле Адена попало грузовое судно, которое шло под флагом государства Антигуа и Барбуда. По судну выпустили как минимум две ракеты, одна из них попала в цель. Возник пожар, его быстро потушили. О пострадавших не сообщалось.

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Фото:Osamah Yahya / DPA / Picture-Alliance / ТАСС

После начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС йеменские хуситы наносят удары по судам Израиля, США, Великобритании и других стран. Движение называет подобные атаки ответом на «агрессию» в секторе Газа.

С начала 2024 года удары по объектам хуситов в Йемене наносят Великобритания и США. По словам американского президента Джо Байдена, таким образом страны ответили на «безрассудные нападения» группировки на суда в Красном море.

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