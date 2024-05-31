Хуситы заявили об ударе по атомному авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр»

Представитель хуситов заявил, что попадание было точным, но подтверждений своих слов он не привел

Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» (Фото: Petty Officer 3rd Class Kaitlin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Военный представитель хуситов Яхья Сария заявил об ударе по американскому атомному авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower), который последние несколько месяцев находится в Красном море. По его словам, для атаки использовались несколько крылатых и баллистических ракет.

«Попадание было, прямое и точное благодаря Аллаху», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Сария заявил, что удар стал ответом на продолжающиеся бомбардировки Йемена и «угнетение палестинского народа».

Американская сторона об атаке на авианосец пока не сообщала.

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