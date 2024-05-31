Хуситы заявили об ударе по атомному авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр»
Военный представитель хуситов Яхья Сария заявил об ударе по американскому атомному авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower), который последние несколько месяцев находится в Красном море. По его словам, для атаки использовались несколько крылатых и баллистических ракет.
«Попадание было, прямое и точное благодаря Аллаху», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Сария заявил, что удар стал ответом на продолжающиеся бомбардировки Йемена и «угнетение палестинского народа».
Американская сторона об атаке на авианосец пока не сообщала.
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