Два судна загорелись в Аденском заливе после ракетных ударов
Пожар начался на двух судах в Аденском заливе после попадания в них ракет, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) на своей странице в Х (ранее Twitter).
Первое судно было атаковано в 70 морских милях (около 130 км) к юго-западу от города Аден в Йемене. По данным UKMTO, ракета попала в кормовую часть, никто не пострадал. Пожар удалось оперативно потушить, в настоящее время корабль направляется в порт.
Еще одно судно было атаковано в 80 милях к юго-востоку от Адена, там также возник пожар, который удалось потушить. Названия и иные данные об атакованных кораблях в UKMTO не уточнили.
Британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, также сообщила об ударах по двум судам у у берегов Йемена и возникших там пожарах.
После начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС йеменские хуситы наносят удары по судам Израиля, США, Великобритании и других стран. Движение называет подобные атаки ответом на «агрессию» в секторе Газа.
На фоне действий хуситов США в декабре объявили о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) под эгидой Объединенных морских сил с целью обеспечения безопасного судоходства в Красном море. Коалиция во главе с США, куда также входит Британия, регулярно отчитывается об ударах по позициям йеменцев, однако те заявляют, что эта операция не изменит их позиции по войне Израиля и ХАМАС.
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