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Война с хуситами ,  
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Два судна загорелись в Аденском заливе после ракетных ударов

ВМС Британии: два судна загорелись в Аденском заливе после ракетных ударов
Сюжет
Война с хуситами
Британские ВМС сообщили, что этой ночью у Аденского залива были атакованы два судна — на них возникли пожары, которые были оперативно потушены, никто не пострадал. Какие суда подверглись атаки там не уточнили

Пожар начался на двух судах в Аденском заливе после попадания в них ракет, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) на своей странице в Х (ранее Twitter).

Первое судно было атаковано в 70 морских милях (около 130 км) к юго-западу от города Аден в Йемене. По данным UKMTO, ракета попала в кормовую часть, никто не пострадал. Пожар удалось оперативно потушить, в настоящее время корабль направляется в порт.

Еще одно судно было атаковано в 80 милях к юго-востоку от Адена, там также возник пожар, который удалось потушить. Названия и иные данные об атакованных кораблях в UKMTO не уточнили.

Британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, также сообщила об ударах по двум судам у у берегов Йемена и возникших там пожарах.

Нефтяной танкер загорелся у берегов Йемена после ракетного удара
Политика
Фото:Yahya Arhab / EPA / ТАСС

После начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС йеменские хуситы наносят удары по судам Израиля, США, Великобритании и других стран. Движение называет подобные атаки ответом на «агрессию» в секторе Газа.

На фоне действий хуситов США в декабре объявили о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) под эгидой Объединенных морских сил с целью обеспечения безопасного судоходства в Красном море. Коалиция во главе с США, куда также входит Британия, регулярно отчитывается об ударах по позициям йеменцев, однако те заявляют, что эта операция не изменит их позиции по войне Израиля и ХАМАС.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Йемен ВМС Великобритании ракетный удар Аденский залив
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