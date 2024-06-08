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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили дрон

Минобороны: силы ПВО сбили дрон над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дрон сбили около 15:40 мск, уточнили в ведомстве.

Губернатор Вячеслав Гладков около 15:50 мск сообщил, что в Белгороде и окрестностях объявлена ракетная опасность. Позднее действие режима распространили на всю территорию области.

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Фото:Google Maps

Российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Только в ночь на 8 июня, по данным Минобороны, над областью сбили три украинских дрона. Утром ведомство отчиталось об уничтожении еще трех дронов над регионом.

Кроме того, 8 июня украинские беспилотники атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области, села Ясные Зори, Тишанка и Петровка.

В Прохоровке дрон повредил кровлю и фасад храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла, посвященный памяти погибших в танковом сражении под поселком во времена Курской битвы. Это сражение во многом решило исход противостояния и стало крупнейшим танковым боем Второй мировой войны.

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