Дрон попал в белгородский храм о главной танковой битве Второй мировой
Три украинских беспилотника атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области, один из них попал в Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Повреждены кровля и фасад храма.
Храм построен в 1994-1995 годах. Он посвящен памяти погибших в танковом сражении под Прохоровкой, которое во многом решило исход Курской битвы. Это было крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, с обеих сторон принимали участие свыше тысячи танков и самоходных орудий. Прохоровское поле нередко называют Третьим ратным полем России (после Куликовского и Бородинского)
Еще один беспилотник упал на частный жилой дом и взорвался. Дом был частично разрушен, кроме того, повреждены хозпостройка, забор и автомобиль.
Третий дрон упал и сдетонировал рядом с частным жилым домом, в результате в доме выбило окна. Также осколками были повреждены фасад, забор и хозпостройка.
По предварительной информации, никто не пострадал, написал Гладков.
Минобороны ранее сообщило, что в ночь на 8 июня над регионом были сбиты три беспилотника.
Утром в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли ракетную опасность. В первый раз сигнал тревоги звучал 17 минут, во второй - 14 минут.
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