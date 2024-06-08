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Военная операция на Украине ,  
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Дрон попал в белгородский храм о главной танковой битве Второй мировой

Сюжет
Военная операция на Украине
Храм построили в память о павших в крупнейшем танковой сражении Второй мировой войны, определившем Курскую битву. Беспилотник повредил его фасад и кровлю
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Три украинских беспилотника атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области, один из них попал в Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Повреждены кровля и фасад храма.

Храм построен в 1994-1995 годах. Он посвящен памяти погибших в танковом сражении под Прохоровкой, которое во многом решило исход Курской битвы. Это было крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, с обеих сторон принимали участие свыше тысячи танков и самоходных орудий. Прохоровское поле нередко называют Третьим ратным полем России (после Куликовского и Бородинского)

Еще один беспилотник упал на частный жилой дом и взорвался. Дом был частично разрушен, кроме того, повреждены хозпостройка, забор и автомобиль.

Третий дрон упал и сдетонировал рядом с частным жилым домом, в результате в доме выбило окна. Также осколками были повреждены фасад, забор и хозпостройка.

По предварительной информации, никто не пострадал, написал Гладков.

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Минобороны ранее сообщило, что в ночь на 8 июня над регионом были сбиты три беспилотника.

Утром в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли ракетную опасность. В первый раз сигнал тревоги звучал 17 минут, во второй - 14 минут.

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София Земляных, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Вячеслав Гладков дроны беспилотники храм Белгородская область ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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