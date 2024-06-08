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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Белгородской областью

Минобороны: ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Первый дрон был уничтожен в 10:40 мск, второй — в 11:20 мск, третий — в 11:45 мск.

Власти региона о последствиях не сообщали.

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Фото:vvgladkov / Telegram

Утром три беспилотника атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области. Один из них попал в храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, повреждения получили его кровля и фасад.

В результате падения и детонации двух других дронов были повреждены два частных жилых дома.

Глава региона Вячеслав Гладков писал, что при атаке на поселок никто не пострадал.

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Теги
Минобороны беспилотники дроны Белгородская область ПВО
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