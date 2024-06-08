Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Белгородской областью
Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Первый дрон был уничтожен в 10:40 мск, второй — в 11:20 мск, третий — в 11:45 мск.
Власти региона о последствиях не сообщали.
Утром три беспилотника атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области. Один из них попал в храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, повреждения получили его кровля и фасад.
В результате падения и детонации двух других дронов были повреждены два частных жилых дома.
Глава региона Вячеслав Гладков писал, что при атаке на поселок никто не пострадал.
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает