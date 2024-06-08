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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 25 дронов за ночь

Минобороны: ПВО за ночь сбили 25 дронов над семью российскими регионами
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО за ночь сбили 25 беспилотников над семью российскими регионами, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Девять дронов были перехвачены над Крымом, еще шесть — над Краснодарским краем. Три беспилотника сбили в Астраханской области, три — в Белгородской, два — в Ростовской, по одному — в Брянском и Тульской областях.

Кроме того, военное ведомство отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров, следовавших к Крыму.

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Об уничтожении безэкипажного катера ночью сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер», — написал он. По словам Развожаева, гражданская инфраструктура не получила повреждений.

Глава Брянской области Александр Богомаз также писал об атаке беспилотника на регион. Он уточнял, что никто не пострадал, разрушений нет.

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Черное море Крым беспилотники Белгородская область Брянская область Краснодарский край Астраханская область Ростовская область Тульская область
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