Минобороны сообщило об уничтожении 25 дронов за ночь
Российские средства ПВО за ночь сбили 25 беспилотников над семью российскими регионами, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Девять дронов были перехвачены над Крымом, еще шесть — над Краснодарским краем. Три беспилотника сбили в Астраханской области, три — в Белгородской, два — в Ростовской, по одному — в Брянском и Тульской областях.
Кроме того, военное ведомство отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров, следовавших к Крыму.
Об уничтожении безэкипажного катера ночью сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер», — написал он. По словам Развожаева, гражданская инфраструктура не получила повреждений.
Глава Брянской области Александр Богомаз также писал об атаке беспилотника на регион. Он уточнял, что никто не пострадал, разрушений нет.
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