Минобороны сообщило об уничтожении 25 дронов за ночь

Российские средства ПВО за ночь сбили 25 беспилотников над семью российскими регионами, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Девять дронов были перехвачены над Крымом, еще шесть — над Краснодарским краем. Три беспилотника сбили в Астраханской области, три — в Белгородской, два — в Ростовской, по одному — в Брянском и Тульской областях.

Кроме того, военное ведомство отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров, следовавших к Крыму.

Об уничтожении безэкипажного катера ночью сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер», — написал он. По словам Развожаева, гражданская инфраструктура не получила повреждений.

Глава Брянской области Александр Богомаз также писал об атаке беспилотника на регион. Он уточнял, что никто не пострадал, разрушений нет.