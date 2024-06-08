 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области беспилотник снова атаковал храм

Гладков: ВСУ снова атаковали храм в Белгородской области при помощи дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

ВСУ атаковали три села в Белгородской области при помощи беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В Белгородском районе под удар попало село Ясные зори, дрон атаковал храм, в результате была повреждена его кровля. Кроме того, в селе Петровка того же района осколками были повреждены фасад и окна административного корпуса сельхозпредприятия.

В Волоноковском районе дважды под удар украинских дронов попало село Тишанка. В результате загорелась хозпостройка, расположенная у нежилого дома, пожар самостоятельно потушили жители соседних домов. Также был атакован легковой автомобиль на парковке у частного дома, у него выбило стекла.

По словам Гладкова, при атаках никто не пострадал.

Минобороны ранее отчиталось об уничтожении четырех дронов над регионом.

Дрон попал в белгородский храм о главной танковой битве Второй мировой
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Утром Белгородская область подверглась атаке еще трех беспилотников. Один из них попал в храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в селе Прохоровка, повреждения получили кровля и фасад здания.

Два других дрона также упали в Прохоровке и взорвались, в результате повреждены были два частных жилых дома.

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков храм беспилотники дроны ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Белгородской областью
Политика
Дрон попал в белгородский храм о главной танковой битве Второй мировой
Политика
В Белгородском районе дрон-камикадзе застрял в окне дома
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
В Белгородской области беспилотник снова атаковал храм Политика, 13:36
Мбаппе и Гризманн вошли в состав сборной Франции на Евро-2024 Спорт, 13:35
Испанка уступила украинке медаль ЧЕ в ходьбе, начав праздновать до финиша Спорт, 13:13
Губернатор Астраханской области сообщил о ночной попытке атаки дронов Политика, 13:05
Сечин заявил о слабом влиянии сделки ОПЕК+ на нефтяной рынок Бизнес, 12:59
СК возбудил дело о теракте после обстрела села в Херсонской области Политика, 12:50
Меняйло рассказал о последствиях атаки дронов в Северной Осетии Политика, 12:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин встретился с сыном Кадырова Политика, 12:34
Сафонов рассказал, как на него влияют постоянные вопросы о переходе в ПСЖ Спорт, 12:33
В Днепропетровской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры Политика, 12:29
СК завершил расследование убийства Игоря Талькова Общество, 12:21
Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Белгородской областью Политика, 12:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:58
Ветеран «Спартака» рассказал о миллионом долге лидера сборной Украины Спорт, 11:56