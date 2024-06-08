В Белгородской области беспилотник снова атаковал храм

Гладков: ВСУ снова атаковали храм в Белгородской области при помощи дрона

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ВСУ атаковали три села в Белгородской области при помощи беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В Белгородском районе под удар попало село Ясные зори, дрон атаковал храм, в результате была повреждена его кровля. Кроме того, в селе Петровка того же района осколками были повреждены фасад и окна административного корпуса сельхозпредприятия.

В Волоноковском районе дважды под удар украинских дронов попало село Тишанка. В результате загорелась хозпостройка, расположенная у нежилого дома, пожар самостоятельно потушили жители соседних домов. Также был атакован легковой автомобиль на парковке у частного дома, у него выбило стекла.

По словам Гладкова, при атаках никто не пострадал.

Минобороны ранее отчиталось об уничтожении четырех дронов над регионом.

Утром Белгородская область подверглась атаке еще трех беспилотников. Один из них попал в храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в селе Прохоровка, повреждения получили кровля и фасад здания.

Два других дрона также упали в Прохоровке и взорвались, в результате повреждены были два частных жилых дома.