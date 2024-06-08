Губернатор Астраханской области сообщил о ночной попытке атаки дронов
В ночь на 8 июня беспилотники пытались атаковать объект на территории Астраханской области, атаку отразили, сообщил глава региона Игорь Бабушкин в телеграм-канале.
«Все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности», — написал он и призвал жителей области «не поддаваться на провокации».
По данным Минобороны, над регионом ночью были сбиты три дрона.
Военное ведомство и власти Астраханской области ранее не сообщали об атаках беспилотников на регион.
8 июня дроны также впервые атаковали Северную Осетию. Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что перехвачены были три беспилотника, в результате их прилета зафиксировали незначительные разрушения и возгорания в Моздоке. Минобороны сообщило лишь об одном сбитом дроне над регионом.
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