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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Астраханской области сообщил о ночной попытке атаки дронов

Губернатор Бабушкин: ночью в Астраханской области отразили атаку дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В ночь на 8 июня беспилотники пытались атаковать объект на территории Астраханской области, атаку отразили, сообщил глава региона Игорь Бабушкин в телеграм-канале.

«Все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности», — написал он и призвал жителей области «не поддаваться на провокации».

По данным Минобороны, над регионом ночью были сбиты три дрона.

Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Белгородской областью
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Военное ведомство и власти Астраханской области ранее не сообщали об атаках беспилотников на регион.

8 июня дроны также впервые атаковали Северную Осетию. Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что перехвачены были три беспилотника, в результате их прилета зафиксировали незначительные разрушения и возгорания в Моздоке. Минобороны сообщило лишь об одном сбитом дроне над регионом.

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Теги
Астраханская область Игорь Бабушкин дроны беспилотники
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