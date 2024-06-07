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Военная операция на Украине ,  
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Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине

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Военная операция на Украине
Байден извинился перед Украиной за задержки с поставками из-за долгих обсуждений в конгрессе. Москва считает страны, которые поддерживают Киев, участниками конфликта
Джо Байден и Владимир Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: Elizabeth Frantz / Reuetrs)

Президент США Джо Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине в размере $225 млн, сообщила в X корреспондент CNN Наташа Бертран.

В переговорах участвуют также глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. Как передает AP, перед началом встречи Байден извинился перед украинским народом за задержку с поставками из-за того, что законодатели почти полгода не могли договориться о проекте помощи Киеву на $61 млрд (президент США утвердил его в апреле), а также заверил: «Мы все еще с вами. В полной мере».

Агентство ранее писало, что в новый пакет войдут вооружения, которые украинские военные могут использовать для нанесения ударов по российской территории для защиты Харькова (соответствующее разрешение США дали в конце мая). Это боеприпасы для комплексов HIMARS, а также минометные системы и разные типы артиллерийских снарядов. В Белом доме подчеркивали, что применять оружие для этих целей можно «точечно и в ограниченных масштабах» для срыва атак на свои силы, а запрет на использование ракет ATACMS для дальних ударов вглубь России остается в силе.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Помимо того, по данным AP, Украина получит ракеты для систем противовоздушной обороны Hawk и для ПЗРК Stinger, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, бронетехнику, патрульные катера и т.д.

Российские власти считают страны, которые поддерживают Украину, участниками конфликта. «Поставки оружия в зону конфликта — это всегда плохо. Тем более, если это связано с тем, что те, кто поставляет, — они не только поставляют, а управляют этим оружием», — заявлял президент Владимир Путин. Он также сказал, что Москва может поставить свое вооружение в регионы мира, из которых будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Украине оружие. Кремль не стал уточнять, о каких регионах речь.

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Джо Байден Владимир Зеленский Украина США военная помощь
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политик, президент США
20 ноября 1942 года
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25 января 1978 года
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