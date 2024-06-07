Швейцария назвала причину отказа поставлять оружие Украине

Виола Амхерд (Фото: Liesa Johannssen / File Photo / Reuters)

Швейцария не может поставлять оружие на Украину из-за своего нейтралитета, но помогает гуманитарной помощью и выделит 5 млрд франков на восстановление страны. Об этом заявила президент страны Виола Амхерд в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Из-за нашего нейтралитета мы не можем поставлять оружие. Однако мы оказали гуманитарную помощь, провели первую конференцию по восстановлению в Лугано и пообещали выделить 5 млрд франков на восстановление», — сказала президент.

Так она ответила на вопрос о том, что «мирный саммит в стране не может скрыть тот факт, что богатая Швейцария относительно других стран оказывает мало поддержки Украине».

По данным газеты, Швейцария занимает 34-е место из 41 государства по экономической помощи Украине.

Мирный саммит по Украине в Швейцарии пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите обсудят три пункта украинской «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленными в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

В числе приглашенных на саммит — члены «Большой семерки», «Большой двадцатки», БРИКС, а также ЕС, трех международных организаций (ООН, ОБСЕ и Совета Европы) и представители религиозных конфессий — католической церкви (Ватикана) и Вселенского патриарха (Константинопольский патриархат).

Россию на мирный саммит не пригласили. В российском посольстве в Швейцарии отметили, что идея мирного саммита неприемлема для России, так как «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной «формулы мира» Зеленского, которая не учитывает интересы российской стороны».

Россия исключает переговоры на основе этой формулы. Москва для урегулирования кризиса требует признания за ней «новых территориальных реалий» и нейтрального статуса Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 5 июня заявил,что Швейцария потеряла свой нейтралитет, больше солидаризируясь с Западом в украинском вопросе.

По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, Швейцария заняла «откровенно антироссийскую позицию», по этой причине доверия к ней больше быть не может.