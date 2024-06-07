Поляки разблокировали один КПП на границе с Украиной
Польские фермеры разблокировали один контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Украиной, сообщает украинская погранслужба.
4 июня протестующие поляки перекрыли погранпереход «Рава-Русская — Гребенное», а 5 июня — пункт пропуска «Медыка — Шегини». Это уже третья блокировка КПП на границе с Украиной за последний год.
В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам двусторонние и транзитные перевозки в свои страны без соответствующего документа и квот. В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили действие этого соглашения до 2024 года, что вызвало недовольство польских перевозчиков. Водители фур начали блокировать ключевые погранпереходы, вскоре к ним присоединились местные фермеры, которые тоже были недовольны решением Брюсселя.
7 июня 2023 года польские фермеры заблокировали выезд грузовиков с территории Украины на погранпереходе «Шегини — Медика». К ноябрю 2023 года протестующие заблокировали три ключевых пограничных перехода и потребовали восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала военной операции.
24 декабря 2023 года, перед Рождеством, забастовка была приостановлена после встречи с министром и обещания удовлетворить их требования, но уже в следующем месяце польские автоперевозчики решили возобновить блокировку КПП «Медыка — Шегини» на границе с Украиной.
9 февраля 2024 года польские фермеры объявили о начале общенационального протеста. Из-за этих мер в нескольких европейских странах начали протестовать фермеры и дальнобойщики.
13 марта 2024 года протестующие польские фермеры пообещали на время разблокировать пункт пропуска «Дорогуск — Ягодин» на границе с Украиной, чтобы украинские водители смогли вернуться домой к семьям.
20 марта 2024 года поляки перестали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска «Шегини — Медыка», 22 марта разблокировали пункт пропуска «Устилуг — Зосин». 26 марта возобновил работу пункт пропуска «Мамоново-2».
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