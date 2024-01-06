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Польша подписала соглашение с блокировавшими границу с Украиной фермерами

Власти Польши подписали соглашение с блокировавшими границу с Украиной фермерами
Власти пообещали выполнить требования бастующих, включая субсидии на кукурузу и льготные кредиты. Из-за протестов на этой неделе перед погранпереходами в Корчове и Медыке очередь из более чем тысячи грузовиков растянулась на 50 км

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский подписал соглашение с фермерами, блокировавшими границу с Украиной в Медыке (Подкарпатское воеводство), сообщает телеканал Polsat News. Протестующие приостановили акцию.

В субботу, 6 января, Секерский вместе с главой пограничного с Украиной Подкарпатского воеводства Терезой Кубас-Гул встретился с фермерами, которые бастовали возле пункта пропуска «Медыка — Шегини».

Министр пообещал выполнить требования протестующих. В частности, речь идет о предоставлении субсидий на кукурузу, об увеличении льготного кредитования и о сохранении сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года (планировалось повысить его на 21%).

«После подписания соглашения акция протеста на пограничном переходе в Медыке приостанавливается на период, необходимый для внесения изменений в законодательство», — говорится в документе.

Польские протестующие заблокировали четвертый КПП у границы с Украиной
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

«Страна.ua» со ссылкой на заявление погранслужбы Украины пишет, что польские фермеры разблокировали пункт пропуска «Медыка — Шегини» и начали пропускать грузовики. Въезда в страну ожидают 650 фур, уточнили в ведомстве.

Фермеры блокировали погранпереход с Украиной в Медыке с 23 ноября. 24 декабря, перед Рождеством, забастовка была приостановлена после встречи с министром и обещания удовлетворить их требования. Секерский, помимо всего прочего, заверил, что эмбарго на украинскую продукцию в стране будет действовать бессрочно. Однако вскоре протесты возобновились: фермеры потребовали письменных гарантий, писала Rzeczpospolita.

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На этой неделе перед пограничными переходами в Корчове и Медыке образовалась очередь из более чем тысячи грузовиков, она растянулась на 50 км.

В ноябре фермеры поддержали забастовку польских перевозчиков на границе с Украиной, те требовали возврата к выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков. Помимо пограничного пункта «Медыка — Шегини», были блокированы также переходы «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава-Русская» и «Дорогуск-Ягодин».

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Теги
Елена Чернышова
Украина Польша фермеры забастовка протесты
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