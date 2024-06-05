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Военная операция на Украине ,  
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Польские фермеры заблокировали второй КПП на границе с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Протестующие польские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной — «Медыка — Шегини», передает издание «Страна».

«С Украины грузовики вообще не пропускают, на выезд из Польши выпускают по пять фур за час», — сообщили изданию перевозчики.

Накануне, 4 июня, протестующие перекрыли погранпереход «Рава-Русская — Гребенное», сообщила Госпогранслужба. На въезд пропускали по одному грузовику в час, исключение составили машины с гуманитарной помощью — их пропускали по четыре в час.

Польские фермеры на время откроют один КПП для украинских грузовиков
Политика
Фото:Janis Laizans / Reuters

Польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной 9 февраля, на их фоне на КПП скопились очереди из нескольких тысяч грузовиков. Украинские перевозчики устроили зеркальную блокаду, подчеркнув, что не будут полностью блокировать границу, но хотят, чтобы польские коллеги при возвращении в страну тоже стояли в очереди.

Польские аграрии требуют ограничить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выступают против стратегии ЕС «Зеленый курс», предусматривающей к 2050 году достижение нулевых углеродных выбросов.

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Теги
Польша Украина фермеры КПП
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Польские фермеры на время откроют один КПП для украинских грузовиков
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