Польские фермеры разблокировали один КПП на границе с Украиной
Польские протестующие разблокировали пункт пропуска «Устилуг — Зосин» на границе с Украиной, сообщает Госпогранслужба Украины.
«Согласно информации польских коллег, в 21:10 (22:10 мск) протестующие завершили митинг перед пунктом пропуска «Зосин», — говорится в публикации. Движение автобусов, легковых и грузовых автомобилей в обе страны возобновлено, уточнило ведомство.
Накануне, 20 марта, протестующие также перестали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска «Шегини — Медыка».
Польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной 9 февраля, на их фоне на КПП скапливались очереди из нескольких тысяч грузовиков. Украинские перевозчики устроили зеркальную блокаду, подчеркнув, что не будут полностью блокировать границу, но хотят, чтобы польские коллеги при возвращении в страну тоже стояли в очереди.
Польские аграрии требуют ограничить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выступают против стратегии ЕС «Зеленый курс», предусматривающей к 2050 году достижение нулевых углеродных выбросов.
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