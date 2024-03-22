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Политика ,  
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Польские фермеры разблокировали один КПП на границе с Украиной

Польские протестующие разблокировали один пункт пропуска на границе с Украиной

Польские протестующие разблокировали пункт пропуска «Устилуг — Зосин» на границе с Украиной, сообщает Госпогранслужба Украины.

«Согласно информации польских коллег, в 21:10 (22:10 мск) протестующие завершили митинг перед пунктом пропуска «Зосин», — говорится в публикации. Движение автобусов, легковых и грузовых автомобилей в обе страны возобновлено, уточнило ведомство.

Накануне, 20 марта, протестующие также перестали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска «Шегини — Медыка».

Пункт пропуска в Калининградской области закрыли из-за польских фермеров
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Фото: Виталий Невар / ТАСС

Польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной 9 февраля, на их фоне на КПП скапливались очереди из нескольких тысяч грузовиков. Украинские перевозчики устроили зеркальную блокаду, подчеркнув, что не будут полностью блокировать границу, но хотят, чтобы польские коллеги при возвращении в страну тоже стояли в очереди.

Польские аграрии требуют ограничить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выступают против стратегии ЕС «Зеленый курс», предусматривающей к 2050 году достижение нулевых углеродных выбросов.

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