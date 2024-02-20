Польские фермеры заблокировали железную дорогу на Украину мусором

Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Протестующие польские фермеры заблокировали железную дорогу на границе с Украиной, высыпав на нее строительный мусор, передает «Страна.ua».

Издание опубликовало в телеграм-канале видео, на котором из кузова грузового автомобиля на пути высыпается строительный мусор. Вокруг стоят протестующие с национальными флагами.

Ранее 20 февраля польские манифестанты перекрыли движение недалеко от пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Тогда они сделали это, высыпав на пути зерно из поезда, который, как сообщили в украинском Министерстве аграрной политики, следовал в Германию.

Глава дипмиссии Украины в Польше Василий Зварыч написал в соцсети X, что произошедшее — «стыд и позор». Он также потребовал от местной полиции наказать виновных.

20 февраля Госпогранслужба Украины сообщила, что протестующие в Польше полностью заблокировали проезд через границу грузовиков. В ведомстве уточнили, что на трех погранпереходах фермеры не дают проехать и другим видам транспорта.

Украинские перевозчики в ответ начали зеркальную блокаду, передает УНИАН. Акция проходит на КПП «Рава-Русская — Гребенне», «Краковец — Корчева» и «Шегини — Медыка». Протестующие обещают продолжать ее до момента, пока блокада не будет снята со стороны Польши, или до 15 марта.

9 февраля польские фермеры объявили о начале общенационального протеста. Аграрный профсоюз пообещал, что перекроет все погранпереходы между Украиной и Польшей. Акция была анонсирована после предложения Европейской комиссии о продлении на год решения о приостановке действия пошлин и квот на ввоз товаров с Украины, которое было введено в 2022 году.

Из-за этих мер в нескольких европейских странах начали протестовать фермеры и дальнобойщики, чья продукция и услуги стали неконкурентоспособными в сравнении с украинскими.