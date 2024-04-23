Башкан Гагаузии высказалась за федерализацию Молдавии

Евгения Гуцул (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Башкан (глава) Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что поддерживает идею сделать страну федеративным государством. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Соловьев Live».

С инициативой об урегулировании межэтнических конфликтов в Молдавии путем федерализации страны ранее выступил беглый молдавский политик и бизнесмен Илан Шор. 21 апреля Гуцул вместе с ним объявила создании предвыборного блока «Победа-Виктория».

«Конечно, я согласна с ним (с Шором. — РБК) <...>. Мы будем работать над этим», — сказала башкан автономии в эфире телеканала.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Его столицей является город Комрат. Конституция Молдавии закрепляет в ст. 111 за Гагаузией статус автономии. 2 апреля антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила Гуцул обвинения. Дело, по которому она проходит, заведено два года назад в отношении партии «Шор», которую создал оппозиционный политик и предприниматель Илан Шор. Гуцул шла на выборы башкана — главы региона — от этой партии в мае 2023 года. Летом власти Молдавии признали партию «Шор» неконституционной. В решении суда, в частности, говорилось, что деятельность объединения направлена против «независимости и территориальной целостности» Молдавии.

В середине марта Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят ликвидировать Гагаузскую автономию. По ее словам, Кишинев препятствует развитию Гагаузии, а правительство страны «чуть ли не каждый день» высказывается на этот счет.

Гагаузия не рассматривает выход из состава Молдавии, гагаузы считают страну своей родиной, сказала Гуцул в конце марта. Позднее она допустила независимость автономии, если Молдавия решит объединиться с Румынией. По словам башкана, Кишинев может отреагировать по-разному на провозглашение Гагаузией суверенитета: угрожающими заявлениями, вводом войск или попытками распустить автономию.