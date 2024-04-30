Заседание суда по делу Гуцул перенесли из-за отсутствия переводчика

Евгения Гуцул выступает у здания суда (Фото: Вениамин Демидецкий / ТАСС)

Судебное заседание по делу башкана Гагаузии Евгении Гуцул перенесли из-за отсутствия переводчика на русский язык, сообщил ТАСС адвокат главы автономии Вадим Бэнару.

«Заседание было перенесено, так как Евгении Александровне не был предоставлен переводчик на русский язык», — сказал он.

Гуцул предъявлены два обвинения. Первое касается периода с 2019 по 2022 год, когда она работала секретарем в партии «Шор», признанной незаконной в Молдавии. Гуцул обвиняют в том, что она систематически ввозила из России в Молдавию деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии. Речь идет почти о 42,5 млн леев (около 223 млн руб.).

Второе обвинение — координация Гуцул деятельности некоторых офисов партии «Шор». По данным следствия, с октября по ноябрь 2022 года политик отвечала за вознаграждение участников протестов, которые проходили возле зданий государственных учреждений в Кишиневе.

Башкан не признает вину. Она подчеркнула, что дело завели по указанию президента Молдавии Майи Санду.