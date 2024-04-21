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Беглый политик и башкан Гагаузии создали в Москве блок «Виктория»

Беглый молдавский политик Шор объявил в Москве о создании предвыборного блока
Шор и Гуцул на съезде молдавской оппозиции объявили о создании предвыборного блока «Победа-Виктория». Партия политика «Шор», от которой Гуцул баллотировалась в башканы, признана в Молдавии незаконной, Шор осужден за мошенничество
Илан Шор
Илан Шор (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Беглый молдавский политик и бизнесмен Илан Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока «Победа-Виктория». Это заявление они сделали на съезде оппозиционных депутатов в Москве, передает «РИА Новости».

Политик обвинил президента страны Майю Санду в узурпации власти и назвал Молдавию «захваченным государством». «Сегодня любой оппозиционер в Молдове — это уже изначально предатель. Любое политическое мероприятие заканчивается арестами, сопровождается обысками и наказаниями со стороны правящего проевропейского режима», — утверждает Шор.

Правящая молдавская партия «Действие и солидарность» (PAS) назвала позором присутствие членов парламента в Москве, «когда весь мир осуждает Кремль» за конфликт с Украиной. «Молдова уверенно идет к членству в ЕС, где царят мир, процветание и справедливое правосудие», — заявила пресс-секретарь PAS Адриана Влас.

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Шор — основатель одноименной пророссийской партии, которую Конституционный суд Молдавии признал незаконной в июне прошлого года. Ее деятельность суд счел направленной «против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности» страны и, соответственно, неконституционной.

Бизнесмен в 2017 году получил семь с половиной лет по обвинению в выводе $1 млрд через молдавскую банковскую систему. Приговор был обжалован, на время рассмотрения апелляции Шора поместили под судебный контроль, но он скрылся за границей и последние годы жил в Израиле. Это не помешало ему в 2019-м стать членом парламента, но в апреле 2023-го его лишили мандата. Тогда же Апелляционный суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по тому же делу.

Он женат на российской певице Жасмин, настоящее имя которой — Сара Шор.

Гуцул — член «Шора», она одержала победу на выборах главы Гагаузии незадолго до запрета партии.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Молдавия Илан Шор Евгения Гуцул Гагаузия
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