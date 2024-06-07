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Война санкций ,  
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Захарова заявила о системной дискриминации россиян в странах ЕС

Захарова: в ЕС стала системной дискриминация россиян и русскоязычных граждан
Сюжет
Война санкций

В Евросоюзе в последние годы стала системной дискриминация россиян и русскоязычных граждан по принципу гражданства, языка и национальности, заявила «Известиям» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«За последние полтора-два года преследование соотечественников по принципу гражданства, языка и национальности в странах Евросоюза стало системным», — сказала она.

Таким образом, по словам дипломата, нарушаются ключевые права русских людей.

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Фото:Виталий Невар / РИА Новости

Она также отметила, что в отдельных странах ЕС действуют законы, ограничивающие право россиян на получение визы, временного вида на жительство, на приобретение недвижимости и пользование ею.

После начала военной операции на Украине некоторые страны Шенгенского соглашения приостановили выдачу туристических виз заявителям из России. Так поступили Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония.

Отдельные страны Евросоюза ужесточили требования для предоставления вида на жительство россиянам. Например, в Латвии для продления этого документа российским гражданам необходимо сдать экзамен по латышскому языку. Другие государства объединения, например, Чехия, перестали выдавать россиянам разрешения на проживание.

Покупку недвижимости российским гражданам в 2023 году запретила Литва, аналогичный законопроект рассматривается в Эстонии. ЕС также рассматривал запрет на приобретение недвижимости россиянами в качестве санкционной меры, но отказался от этой идеи. Официальных запретов на сделки с недвижимостью для россиян нет, однако на практике купить или продать недвижимость в странах Евросоюза сложно, пояснял глава Nika Estate Виктор Садыгов. Основная проблема связана с невозможностью проводить расчеты привычным способом — россияне не могут открыть счета в европейском банке и провести платеж, отмечал он.

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Теги
Персоны
Мария Захарова МИД Евросоюз россияне дискриминация ограничения
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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