Правительство Чехии продлило запрет на выдачу виз и ВНЖ россиянам и белорусам

Чехия продлила запрет на выдачу виз и ВНЖ россиянам и белорусам

Виды Праги (Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images)

Власти Чехии продлили запрет на выдачу виз и разрешений на проживание гражданам России и Белоруссии, сообщил премьер-министр Петр Фиала, пишет газета «Чешские новости».

«Из-за вторжения России на Украину Чехия и дальше не будет выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам», — сказал он.

При этом, по мнению премьер-министра, власти должны создать условия для тех граждан этих двух стран, которые «не хотят иметь ничего общего» с правительствами России и Белоруссии, чтобы они могли учиться и работать на территории Чехии.

12 февраля МИД Чехии заявил, что власти рассматривают возможность бессрочного продления запрета на выдачу виз и видов на жительство россиянам и белорусам. Сейчас мера действует до 31 марта.

Чешское правительство ввело ограничение сразу после начала военной операции на Украине, затем несколько раз продлевало — в июне 2022 года, затем в марте 2023 года. Исключением стали поездки с гуманитарными целями.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Визовый сбор за шенгенскую визу повысили с €35 до €80. Кроме того, ЕС решил усложнить сам процесс выдачи виз.