Чехия продлила запрет на выдачу виз и ВНЖ россиянам и белорусам
Власти Чехии продлили запрет на выдачу виз и разрешений на проживание гражданам России и Белоруссии, сообщил премьер-министр Петр Фиала, пишет газета «Чешские новости».
«Из-за вторжения России на Украину Чехия и дальше не будет выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам», — сказал он.
При этом, по мнению премьер-министра, власти должны создать условия для тех граждан этих двух стран, которые «не хотят иметь ничего общего» с правительствами России и Белоруссии, чтобы они могли учиться и работать на территории Чехии.
12 февраля МИД Чехии заявил, что власти рассматривают возможность бессрочного продления запрета на выдачу виз и видов на жительство россиянам и белорусам. Сейчас мера действует до 31 марта.
Чешское правительство ввело ограничение сразу после начала военной операции на Украине, затем несколько раз продлевало — в июне 2022 года, затем в марте 2023 года. Исключением стали поездки с гуманитарными целями.
В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Визовый сбор за шенгенскую визу повысили с €35 до €80. Кроме того, ЕС решил усложнить сам процесс выдачи виз.
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