Сейм Латвии поддержал закон об отсрочке для продления ВНЖ для россиян

Сейм Латвии одобрил в первом чтении предложенные правительством поправки о предоставлении россиянам с ВНЖ двухлетней отсрочки для сдачи языкового теста. Он необходим для получения ВНЖ. Закон должны одобрить во втором чтении

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Сейм Латвии в первом чтении одобрил законопроект, который предоставляет россиянам с видом на жительство двухлетнюю отсрочку, чтобы сдать языковой экзамен и продлить ВНЖ. Латвийский парламент также признал эти поправки срочными.

«Поправки необходимы для того, чтобы обеспечить возможность для всех, кто желает продолжать проживать в Латвии в долгосрочной перспективе и владеть латышским языком на разговорном уровне, сделать это и после 1 сентября, чтобы получить статус долгосрочного резидента Европейского Союза (ЕС) как можно скорее, но не позднее, чем в течение двух лет», — приводятся на сайте Сейма аргументы авторов законопроекта.

Также в случае принятия закона получить вид на жительство сможет человек, продемонстрировавший необходимые языковые навыки, но не сумевший получить статус долгосрочного резидента ЕС из-за отсутствия или недостаточных финансовых средств. Заявление на получение ВНЖ нужно будет подать не позднее 30 марта 2024 года. Россияне на время переходного периода получат право на трудоустройство и получение социальных гарантий.

Чтобы закон вступил в силу, Сейм должен принять его во втором чтении. Оно состоится через неделю, 14 сентября, пишет Delfi.

С сентября прошлого года в Латвии действует требование к россиянам и белорусам о предоставлении справки о владении латышским языком для продления ВНЖ. Возможность сдать лингвистический тест у них есть с апреля 2023 года, в случае неудачи предоставляется вторая попытка. Они должны были сдать экзамен до 1 сентября этого года, повторный тест — до 30 ноября.

В августе глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака сообщил, что из-за новых правил в сентябре около 6 тыс. живущих в Латвии россиян, которые не подали документы на продление постоянного вида на жительство и не сдали языковой экзамен, должны будут покинуть республику. Предполагалось, что на это им дадут три месяца. Некоторые россияне имеют возможность получить временный ВНЖ по уважительной причине без сдачи теста — например, если они учатся или работают в Латвии.

Глава МВД Латвии Марис Кучинскис подчеркивал, что почти половина всех россиян, живущих в Латвии (это около 10 тыс. человек), не сдали языковые тесты или даже не знали об этом требовании. В связи с этим правительство Латвии в конце августа предложило дать им ВНЖ сроком на два года для подготовки к экзамену.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предупреждала, что обратится в ООН и Совет Европы из-за угрозы выселения россиян из Латвии в случае неудовлетворительного результата экзамена по латышскому языку.