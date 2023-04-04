В Литве запретили россиянам покупать недвижимость
Сейм Литвы запретил гражданам России и компаниям, созданным или управляемым ими, покупать недвижимость в стране, сообщает tv3.lt.
76 депутатов поддержали закон об ограничительных мерах, 13 проголосовали против его принятия, еще 34 воздержались.
Запрет не касается россиян, имеющих временный или постоянный вид на жительство в республике, а также тех, кто унаследовал имущество.
При этом из пакета мер исключили ограничения для граждан России и Белоруссии на получение литовского гражданства. Однако россияне не смогут подавать заявление на получение ВНЖ в стране через визовые центры за границей. Белорусов мера не затрагивает.
Ограничения будут действовать один год, до 2 мая 2024 года. Теперь закон должен подписать президент.
В конце марта Сейм принял пакет мер в отношении россиян и белорусов в первом чтении. Тогда Вильнюс решил приостановить прием заявлений о получении паспорта от граждан России и Белоруссии, однако этот пункт вызвал споры и в итоге от него отказались.
Весной прошлого года, после начала военных действий на Украине, Литва приостановила выдачу виз россиянам. Республика понизила уровень дипломатических отношений с Россией, отозвала посла из Москвы и предписала российскому послу покинуть ее территорию. Кроме того, страна закрыла консульство в Клайпеде.