В Литве запретили россиянам покупать недвижимость

При этом из пакета ограничений исключили запрет для граждан России и Белоруссии на получение литовского гражданства

Вид на Вильнюс (Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press)

Сейм Литвы запретил гражданам России и компаниям, созданным или управляемым ими, покупать недвижимость в стране, сообщает tv3.lt.

76 депутатов поддержали закон об ограничительных мерах, 13 проголосовали против его принятия, еще 34 воздержались.

Запрет не касается россиян, имеющих временный или постоянный вид на жительство в республике, а также тех, кто унаследовал имущество.

При этом из пакета мер исключили ограничения для граждан России и Белоруссии на получение литовского гражданства. Однако россияне не смогут подавать заявление на получение ВНЖ в стране через визовые центры за границей. Белорусов мера не затрагивает.

Ограничения будут действовать один год, до 2 мая 2024 года. Теперь закон должен подписать президент.

В конце марта Сейм принял пакет мер в отношении россиян и белорусов в первом чтении. Тогда Вильнюс решил приостановить прием заявлений о получении паспорта от граждан России и Белоруссии, однако этот пункт вызвал споры и в итоге от него отказались.