Погоня киллера за мужчиной на западе Москвы. Видео

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На западе Москвы, в районе Фили-Давыдково, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину 1989 года рождения, пострадавшиq скончался.

На кадрах погони, снятых перед нападением, видно, что преступник в черной одежде гонится за мужчиной и целится в него. Тот оббегает машину и пытается скрыться за ней.

Позднее киллер выстрелил в мужчину, тот погиб. Преступника задержали в районе Очаково-Матвеевское. МВД сообщило, что он не менее 15 раз выстрелил в сторону сотрудников ГАИ.

СК возбудил дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство) и ст. 222 (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Основная версия убийства, по данным ведомства, — конфликт на почве ревности.