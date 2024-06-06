СК назвал основную версию убийства на западе Москвы

СК: версия о заказном характере убийства на западе Москвы не подтверждается

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Версия о заказном характере убийства на западе Москвы не подтверждается, приоритетная версия — конфликт на почве ревности, сообщает столичное управление Следственного комитета.

«В ходе проведения первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается», — говорится в сообщении.

Днем 6 июня в районе Фили-Давыдково на западе Москвы неизвестный открыл огонь, в результате погиб один человек. Подозреваемый скрылся с места происшествия, позже его нашли в соседнем районе, он оказал сопротивление и вступил в перестрелку с силовиками. Злоумышленника ранили, он задержан.

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