СК назвал основную версию убийства на западе Москвы
Версия о заказном характере убийства на западе Москвы не подтверждается, приоритетная версия — конфликт на почве ревности, сообщает столичное управление Следственного комитета.
«В ходе проведения первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается», — говорится в сообщении.
Днем 6 июня в районе Фили-Давыдково на западе Москвы неизвестный открыл огонь, в результате погиб один человек. Подозреваемый скрылся с места происшествия, позже его нашли в соседнем районе, он оказал сопротивление и вступил в перестрелку с силовиками. Злоумышленника ранили, он задержан.
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