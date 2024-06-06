Раненый киллер после перестрелки с полицией в Москве. Видео

Кадры с места задержания киллера после перестрелки с полицией в Москве

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В Москве полицейские задержали мужчину, который ранее открыл стрельбу и убил мужчину в районе Фили-Давыдково. На кадрах из другого района — Очаково-Матвеевское — видно раненого стрелка. Он лежит на земле. Медики оказывают ему помощь, рядом стоят сотрудники полиции.