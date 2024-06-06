 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Раненый киллер после перестрелки с полицией в Москве. Видео

Кадры с места задержания киллера после перестрелки с полицией в Москве

Раненый киллер после перестрелки с полицией в Москве. Видео
Video

В Москве полицейские задержали мужчину, который ранее открыл стрельбу и убил мужчину в районе Фили-Давыдково. На кадрах из другого района — Очаково-Матвеевское — видно раненого стрелка. Он лежит на земле. Медики оказывают ему помощь, рядом стоят сотрудники полиции.

СК назвал основную версию убийства на западе Москвы
Общество
Фото:moscowproc / Telegram

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Теги
Москва стрельба перестрелка задержание
Материалы по теме
СК назвал основную версию убийства на западе Москвы
Общество
Силовики ликвидировали киллера, убившего человека на западе Москвы
Общество
СК возбудил уголовное дело о заказном убийстве на улице в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 05 июн, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 05 июн, 17:15
«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Спорт, 15:48
Шольц пообещал не допустить войну в Германии Политика, 15:48
Черчесов объяснил, почему предпочел сборную Казахстана иностранному клубу Спорт, 15:45
США провели второй за неделю пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III Политика, 15:36
Дипломат России увидел признаки подготовки к возможной мобилизации в НАТО Политика, 15:33
Пушилин сообщил об успехах российских военных в направлении Часова Яра Политика, 15:32
Что покажут на Apple WWDC 2024. iOS 18, искусственный интеллект и другое Life, 15:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В ВТБ сравнили принятие решения по ключевой ставке ЦБ с «Игрой в бисер» Финансы, 15:25
Банки и маркетплейсы поспорили о конкуренции в финансовых услугах Технологии и медиа, 15:25
Погоня киллера за мужчиной на западе Москвы. Видео Общество, 15:24
ЕЦБ понизил ставку впервые с 2019 года Инвестиции, 15:20
ПСБ и «Ассоциация ФинТех» подписали меморандум о развитии сотрудничества Пресс-релиз, 15:13
Что будет с ипотекой на ИЖС после отмены льготной программы под 8% Недвижимость, 15:13
Зеленский прибыл во Францию на юбилей высадки в Нормандии Политика, 15:12