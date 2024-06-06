СК возбудил уголовное дело о заказном убийстве на улице в Москве

Следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по факту убийства мужчины на западе столицы, сообщило ведомство в телеграм-канале.

«По данным следствия, 6 июня 2024 года на <...> улице Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений», — говорится в сообщении.

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СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет, и по ст. 222 (незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему). Максимальное наказание по второй статье — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили РБК, что стрельба произошла в московском районе Фили-Давыдково, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину.

По предварительной информации, совершено заказное убийство, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД.

В агентстве отметили, что стрельба велась из автоматического оружия одиночными выстрелами. Всего нападавший совершил три выстрела — первый с небольшого расстояния, следующие два — в упор.