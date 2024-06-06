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Общество ,  
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Следователи показали фото оружия, из которого стрелял киллер в Москве

Фото: skmoscowgsu / Telegram
Фото: skmoscowgsu / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: skmoscowgsu / Telegram
Фото: skmoscowgsu / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: skmoscowgsu / Telegram
Фото: skmoscowgsu / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

Управление Следственного комитета по Москве опубликовало фото предполагаемого орудия убийства москвича на западе столицы.

Оружие было найдено на месте задержания подозреваемого.

Ранее СК сообщил, что на теле погибшего зафиксировали шесть огнестрельных ранений. На месте убийства было обнаружено не менее шести гильз, уточнили в столичной прокуратуре.

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Фото с места преступления

Днем 6 июня в московском районе Фили-Давыдково неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину 1989 года рождения. По данным телеграм-каналов Baza и «ВЧК-ОГПУ», жертвой убийства стал Константин Балишанский. Как пишет Shot, мужчина работал системным администратором.

Следственный комитет завел уголовное дело по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса) и о незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ст. 222 Уголовного кодекса).

Позже стрелявшего поймали около одного из жилых домов в районе Очаково-Матвеевское. При задержании киллер оказал вооруженное сопротивление и был ранен, сообщил СК.

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Теги
Москва Очаково стрельба киллер оружие
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