Убивший мужчину в Москве киллер минимум 15 раз выстрелил по полицейским
Мужчина, совершивший убийство на западе Москвы, вступил в перестрелку с силовиками при задержании. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Владимир Васенин.
Как рассказали в полиции, при попытке задержания на Аминьевском шоссе злоумышленник произвел не менее 15 выстрелов в сторону сотрудников Госавтоинспекции из автоматического оружия. Силовики открыли ответный огонь и тяжело ранили мужчину. Он задержан. Кроме него, никто не пострадал.
Телеграм-каналы Mash и «112» сообщают, что киллер ранен в голову. Его поместили в машину скорой помощи.
По предварительной версии, утром в районе Фили-Давыдково на западе Москвы киллер совершил заказное убийство: на улице Алексея Свиридова он застрелил мужчину 1989 года рождения. По данным телеграм-каналов SHOT, Mash и «112», погибший — Константин Балишанский, который работал системным администратором и увлекался скейтбордингом.
Позже СК сообщил, что версия о заказном убийстве не подтвердилась, приоритетная версия — конфликт на почве ревности.
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