Семья Заворотнюк поблагодарила всех, кто поддерживал актрису
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся 29 мая после продолжительной болезни, поблагодарили в социальных сетях всех, кто поддерживал ее в последние годы. Они обратились к поклонникам Заворотнюк с официальной страницы актрисы в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Близкие артистки рассказали, как поклонники помогали актрисе бороться с болезнью: дети присылали ей свои рисунки, стихи и письма, а одна девушка привезла из Папуа — Новая Гвинея в Москву фрукт, помогающий при онкологии.
Семья актрисы также поблагодарила коллектив ледового театра Татьяны Навки за возможность репетировать ночью, чтобы Петр Чернышев, муж Заворотнюк, мог посвящать дневное время больной жене.
«Спасибо <...> коллегам нашей Насти за аудио- и видеосообщения со словами любви и поддержки, которые были так ей необходимы», — говорится в посте.
Отдельно родные артистки поблагодарили тех, кто молился за ее здоровье, а также Покровский монастырь и игуменью Феофанию.
О болезни Заворотнюк стало известно в 2018 году, однако в августе 2019 года представитель актрисы опроверг эти данные. В сентябре 2019 года Заворотнюк попала в реанимацию одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Еще через месяц родные артистки впервые подтвердили ее болезнь, но не уточнили диагноз.
В ноябре 2019 года продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что состояние здоровья артистки улучшилось. В 2021-м стало известно, что Заворотнюк снова в больнице, ее дочь описала состояние здоровья актрисы фразой «очень тяжело болеет».
30 мая 2024 года дочь Заворотнюк подтвердила смерть актрисы. 1 июня ее похоронили на Троекуровском кладбище.
АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra
Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца
В Таллине произошел сильный взрыв. Видео
В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео
Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»
На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина
Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ
Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности
На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург
В Подмосковье начался грибной сезон. Фото