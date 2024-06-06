Семья Заворотнюк поблагодарила всех, кто поддерживал актрису во время болезни

Анастасия Заворотнюк (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся 29 мая после продолжительной болезни, поблагодарили в социальных сетях всех, кто поддерживал ее в последние годы. Они обратились к поклонникам Заворотнюк с официальной страницы актрисы в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Близкие артистки рассказали, как поклонники помогали актрисе бороться с болезнью: дети присылали ей свои рисунки, стихи и письма, а одна девушка привезла из Папуа — Новая Гвинея в Москву фрукт, помогающий при онкологии.

Семья актрисы также поблагодарила коллектив ледового театра Татьяны Навки за возможность репетировать ночью, чтобы Петр Чернышев, муж Заворотнюк, мог посвящать дневное время больной жене.

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«Спасибо <...> коллегам нашей Насти за аудио- и видеосообщения со словами любви и поддержки, которые были так ей необходимы», — говорится в посте.

Отдельно родные артистки поблагодарили тех, кто молился за ее здоровье, а также Покровский монастырь и игуменью Феофанию.

О болезни Заворотнюк стало известно в 2018 году, однако в августе 2019 года представитель актрисы опроверг эти данные. В сентябре 2019 года Заворотнюк попала в реанимацию одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Еще через месяц родные артистки впервые подтвердили ее болезнь, но не уточнили диагноз.

В ноябре 2019 года продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что состояние здоровья артистки улучшилось. В 2021-м стало известно, что Заворотнюк снова в больнице, ее дочь описала состояние здоровья актрисы фразой «очень тяжело болеет».

30 мая 2024 года дочь Заворотнюк подтвердила смерть актрисы. 1 июня ее похоронили на Троекуровском кладбище.