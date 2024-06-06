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Семья Заворотнюк поблагодарила всех, кто поддерживал актрису

Семья Заворотнюк поблагодарила всех, кто поддерживал актрису во время болезни
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся 29 мая после продолжительной болезни, поблагодарили в социальных сетях всех, кто поддерживал ее в последние годы. Они обратились к поклонникам Заворотнюк с официальной страницы актрисы в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Близкие артистки рассказали, как поклонники помогали актрисе бороться с болезнью: дети присылали ей свои рисунки, стихи и письма, а одна девушка привезла из Папуа — Новая Гвинея в Москву фрукт, помогающий при онкологии.

Семья актрисы также поблагодарила коллектив ледового театра Татьяны Навки за возможность репетировать ночью, чтобы Петр Чернышев, муж Заворотнюк, мог посвящать дневное время больной жене.

Семья Заворотнюк поблагодарила всех, кто поддерживал актрису
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«Спасибо <...> коллегам нашей Насти за аудио- и видеосообщения со словами любви и поддержки, которые были так ей необходимы», — говорится в посте.

Отдельно родные артистки поблагодарили тех, кто молился за ее здоровье, а также Покровский монастырь и игуменью Феофанию.

О болезни Заворотнюк стало известно в 2018 году, однако в августе 2019 года представитель актрисы опроверг эти данные. В сентябре 2019 года Заворотнюк попала в реанимацию одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Еще через месяц родные артистки впервые подтвердили ее болезнь, но не уточнили диагноз.

Жизнь и роли Анастасии Заворотнюк в фотографиях
Фотогалерея 
Анастасия Заворотнюк родилась в 1971 году в Астрахани в семье актрисы и телережиссера. Заворотнюк с детства интересовалась театром, занималась музыкой и танцами. В 1988 году она поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но спустя год бросила его и начала учебу в Школе-студии МХАТ на курсе Авангарда Леонтьева

В ноябре 2019 года продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что состояние здоровья артистки улучшилось. В 2021-м стало известно, что Заворотнюк снова в больнице, ее дочь описала состояние здоровья актрисы фразой «очень тяжело болеет».

30 мая 2024 года дочь Заворотнюк подтвердила смерть актрисы. 1 июня ее похоронили на Троекуровском кладбище.

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Анастасия Заворотнюк рак мозга болезнь актриса
Анастасия Заворотнюк фото

Анастасия Заворотнюк

актриса, телеведущая
3 апреля 1971 года
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