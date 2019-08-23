Представитель Заворотнюк опроверг информацию о наличии у актрисы рака

Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в разговоре с РБК опроверг информацию о наличии у нее какого-либо онкологического заболевания.

«Все нормально. В начале сентября дадим большое интервью, всех успокоим», — добавил он.

Издание StarHit сообщало, что у 48-летней Заворотнюк после рождения третьего ребенка диагностировали рак мозга. StarHit отмечало, что актриса перестала посещать светские мероприятия. В апреле актрису видели в Ереване на открытии ювелирного салона, на ее шее, по версии онлайн-журнала, был шрам, похожий на след от биопсии загрудинных узлов.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. В 1993 году она окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой театра-студии Олега Табакова. Известность Заворотнюк принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня». С 2008 года актриса замужем за фигуристом Петром Чернышевым, в октябре 2018 года у них родилась дочь Мила.