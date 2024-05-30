Чем запомнилась Анастасия Заворотнюк
Свою карьеру Анастасия Заворотнюк начала в 1991 году, снялась более чем в 30 картинах. Но самую большую известность ей принесла роль няни в сериале «Моя прекрасная няня».
В 2019 году появились сообщения о том, что она тяжело больна. Позже родные и близкие подтвердили данные о болезни актрисы. В 2023 году ее выписали из больницы, с тех пор она находилась дома, но не появлялась на людях.
30 мая родные Заворотнюк сообщили, что она умерла после «продолжительной и тяжелой болезни».
Анастасия Заворотнюк родилась в 1971 году в Астрахани в семье актрисы и телережиссера. Заворотнюк с детства интересовалась театром, занималась музыкой и танцами. В 1988 году она поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но спустя год бросила его и начала учебу в Школе-студии МХАТ на курсе Авангарда Леонтьева. Окончив его, стала актрисой театра-студии под руководством Олега Табакова
Заворотнюк дебютировала в кино в 1991 году в картине «Машенька» Тамары Павлюченко, играла в сериалах. Настоящую известность ей принесла роль няни Вики в телесериале «Моя прекрасная няня». На эту роль пробовались Наталья Королева, Жанна Фриске, Нонна Гришаева и другие актрисы, но партнер Заворотнюк по фильму Сергей Жигунов настоял, что няню Вику должна сыграть именно она. «До «Няни» я 12 лет играла в «Табакерке», у меня было семь главных ролей в кино. Но эти картины прошли незаметно, а зрителей-театралов по определению не так много. Я чувствовала большую творческую неудовлетворенность», — рассказывала Заворотнюк в интервью. Всего она сыграла более чем в 30 картинах
Заворотнюк вела несколько телешоу. В 2005 году она стала ведущей программы «Хорошие песни». Позднее были «Две звезды», «Танцы со звездами», «Танцы на льду» и «Ледниковый период»
Актриса была замужем трижды. Первый брак с немецким бизнесменом Олафом Шварцкопфом длился около года. От второго мужа — бизнесмена Дмитрия Стрюкова — Заворотнюк родила двоих детей: дочь Анну и сына Майкла. Три года они жили в США, где открыли агентство недвижимости. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова (на фото), с которым познакомилась на съемках программы «Танцы на льду». В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила. «Мне очень важно, чтобы мой муж абсолютно разделял мою жизнь. Но чтобы территория моя не ограничивалась только домом, чтобы была еще работа, где я могла бы полностью реализовать себя», — рассказывала актриса
В 2006 году Заворотнюк получила звание заслуженной артистки России. Она лауреат множества наград, в том числе ТЭФИ за роль няни Вики, премии журнала Glamour и других
Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак, появились в СМИ весной 2018 года. Она отменила работу в нескольких спектаклях, а ее муж Петр Чернышев — в ледовых шоу. Ни сама пара, ни окружение артистки не подтверждали слухи. 13 сентября 2019 года СМИ сообщили, что актриса находится в больнице в тяжелом состоянии, но ее представитель опроверг эти сообщения
Утром 30 мая 2024 года родные Анастасии Заворотнюк сообщили, что она умерла. «Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — говорилось в сообщении.
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