Чем запомнилась Анастасия Заворотнюк

Свою карьеру Анастасия Заворотнюк начала в 1991 году, снялась более чем в 30 картинах. Но самую большую известность ей принесла роль няни в сериале «Моя прекрасная няня».

В 2019 году появились сообщения о том, что она тяжело больна. Позже родные и близкие подтвердили данные о болезни актрисы. В 2023 году ее выписали из больницы, с тех пор она находилась дома, но не появлялась на людях.

30 мая родные Заворотнюк сообщили, что она умерла после «продолжительной и тяжелой болезни».