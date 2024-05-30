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Чем запомнилась Анастасия Заворотнюк

Кадры из жизни Анастасии Заворотнюк

Свою карьеру Анастасия Заворотнюк начала в 1991 году, снялась более чем в 30 картинах. Но самую большую известность ей принесла роль няни в сериале «Моя прекрасная няня».

В 2019 году появились сообщения о том, что она тяжело больна. Позже родные и близкие подтвердили данные о болезни актрисы. В 2023 году ее выписали из больницы, с тех пор она находилась дома, но не появлялась на людях.

30 мая родные Заворотнюк сообщили, что она умерла после «продолжительной и тяжелой болезни».
Анастасия Заворотнюк родилась в 1971 году в Астрахани в семье актрисы и телережиссера. Заворотнюк с детства интересовалась театром, занималась музыкой и танцами. В 1988 году она поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но спустя год бросила его и начала учебу в Школе-студии МХАТ на курсе Авангарда Леонтьева. Окончив его, стала актрисой театра-студии под руководством Олега Табакова
Фото: из личного архива

Анастасия Заворотнюк родилась в 1971 году в Астрахани в семье актрисы и телережиссера. Заворотнюк с детства интересовалась театром, занималась музыкой и танцами. В 1988 году она поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но спустя год бросила его и начала учебу в Школе-студии МХАТ на курсе Авангарда Леонтьева. Окончив его, стала актрисой театра-студии под руководством Олега Табакова

Заворотнюк дебютировала в кино в 1991 году в картине &laquo;Машенька&raquo; Тамары Павлюченко, играла в сериалах. Настоящую известность ей принесла роль няни Вики в телесериале &laquo;Моя прекрасная няня&raquo;. На эту роль пробовались Наталья Королева, Жанна Фриске, Нонна Гришаева и другие актрисы, но партнер Заворотнюк по фильму Сергей Жигунов настоял, что няню Вику должна сыграть именно она. &laquo;До &laquo;Няни&raquo; я 12 лет играла в &laquo;Табакерке&raquo;, у меня было семь главных ролей в кино. Но эти картины прошли незаметно, а зрителей-театралов по определению не так много. Я чувствовала большую творческую неудовлетворенность&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказывала Заворотнюк в интервью. Всего она сыграла более чем в 30 картинах
Фото: Наталья Колесникова / ТАСС

Заворотнюк дебютировала в кино в 1991 году в картине «Машенька» Тамары Павлюченко, играла в сериалах. Настоящую известность ей принесла роль няни Вики в телесериале «Моя прекрасная няня». На эту роль пробовались Наталья Королева, Жанна Фриске, Нонна Гришаева и другие актрисы, но партнер Заворотнюк по фильму Сергей Жигунов настоял, что няню Вику должна сыграть именно она. «До «Няни» я 12 лет играла в «Табакерке», у меня было семь главных ролей в кино. Но эти картины прошли незаметно, а зрителей-театралов по определению не так много. Я чувствовала большую творческую неудовлетворенность», — рассказывала Заворотнюк в интервью. Всего она сыграла более чем в 30 картинах

Заворотнюк вела несколько телешоу. В 2005 году она стала ведущей программы &laquo;Хорошие песни&raquo;. Позднее были &laquo;Две звезды&raquo;, &laquo;Танцы со звездами&raquo;, &laquo;Танцы на льду&raquo; и &laquo;Ледниковый период&raquo;
Анастасия Заворотнюк и актер Марат Башаров (Фото: Олег Наумов / ТАСС)

Заворотнюк вела несколько телешоу. В 2005 году она стала ведущей программы «Хорошие песни». Позднее были «Две звезды», «Танцы со звездами», «Танцы на льду» и «Ледниковый период»

Актриса была замужем трижды. Первый брак с немецким бизнесменом&nbsp;Олафом Шварцкопфом длился около года. От второго мужа&nbsp;&mdash; бизнесмена Дмитрия Стрюкова&nbsp;&mdash; Заворотнюк родила двоих детей: дочь Анну и сына Майкла. Три года они жили в США, где открыли агентство недвижимости. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова (на фото), с которым познакомилась на съемках программы &laquo;Танцы на льду&raquo;. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила. &laquo;Мне очень важно, чтобы мой муж абсолютно разделял мою жизнь. Но чтобы территория моя не ограничивалась только домом, чтобы была еще работа, где я могла&nbsp;бы полностью реализовать себя&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказывала актриса
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса была замужем трижды. Первый брак с немецким бизнесменом Олафом Шварцкопфом длился около года. От второго мужа — бизнесмена Дмитрия Стрюкова — Заворотнюк родила двоих детей: дочь Анну и сына Майкла. Три года они жили в США, где открыли агентство недвижимости. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова (на фото), с которым познакомилась на съемках программы «Танцы на льду». В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила. «Мне очень важно, чтобы мой муж абсолютно разделял мою жизнь. Но чтобы территория моя не ограничивалась только домом, чтобы была еще работа, где я могла бы полностью реализовать себя», — рассказывала актриса

В 2006 году Заворотнюк получила звание заслуженной артистки России. Она лауреат множества наград, в том числе ТЭФИ за роль няни Вики, премии журнала Glamour и других
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

В 2006 году Заворотнюк получила звание заслуженной артистки России. Она лауреат множества наград, в том числе ТЭФИ за роль няни Вики, премии журнала Glamour и других

Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк&nbsp;диагностирован рак, появились в СМИ весной 2018 года. Она отменила работу в нескольких спектаклях, а ее муж Петр Чернышев&nbsp;&mdash; в ледовых шоу. Ни сама пара, ни окружение артистки не подтверждали слухи. 13 сентября 2019 года СМИ сообщили, что актриса находится в больнице в тяжелом состоянии, но ее представитель опроверг эти сообщения
Фото: ТАСС

Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак, появились в СМИ весной 2018 года. Она отменила работу в нескольких спектаклях, а ее муж Петр Чернышев — в ледовых шоу. Ни сама пара, ни окружение артистки не подтверждали слухи. 13 сентября 2019 года СМИ сообщили, что актриса находится в больнице в тяжелом состоянии, но ее представитель опроверг эти сообщения

Утром 30 мая 2024 года родные Анастасии Заворотнюк сообщили, что она умерла.&nbsp;&laquo;Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя&raquo;, &mdash; говорилось в сообщении.
Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Утром 30 мая 2024 года родные Анастасии Заворотнюк сообщили, что она умерла. «Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — говорилось в сообщении.

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Теги
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