Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь

Родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение. В то же время слухи о том, что она была в коме, близкие актрисы опровергли. Пост с этой информацией появился в аккаунте «Поддержка Анастасии Заворотнюк» в Instagram. Директор Заворотнюк Стас Христов подтвердил РБК, что аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk ведут родственники актрисы.

«Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить». — говорится в сообщении.

Родные актрисы подтвердили, что Заворотнюк «проходит курс лечения», однако о каком именно заболевании идет речь, они не уточнили. В посте опровергаются сообщения, ранее публиковавшиеся СМИ о том, что Заворотнюк находилась в коме, ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких или что она попадала в состояние сопора. Все эти версии родные назвали выдумками.

«Для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать «сенсационные заявления» и «инсайдерскую информацию» от нечистоплотных СМИ», — говорится в посте.