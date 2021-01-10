Дочь Заворотнюк описала здоровье актрисы фразой «очень тяжело болеет»

Российская актриса Анастасия Заворотнюк находится на лечении. Ее состояние оценивается как тяжелое, сообщила в Instagram-stories дочь актрисы Анна Заворотнюк.

«Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим», — ответила ей дочь актрисы на вопрос одной из подписчицы.

О болезни Заворотнюк стало известно в августе 2018 года. Издание StarHit, в частности, сообщило, что у актрисы обнаружили рак мозга. Тогда представитель актрисы Стас Христов в беседе с РБК опроверг информацию о наличии у нее онкологического заболевания.

В начале октября родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение, однако опровергли слухи о том, что она была в коме, впадала в состояние потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. В ноябре того же года продюсер музыкальной группы «Ласковый май» и друг Заворотнюк Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья актрисы.

В апреле 2019 года газета «Комсомольская правда» опубликовала справку с диагнозом Заворотнюк. В документе говорилось, что актриса с января находится на лечении в Центральной клинической больнице (ЦКБ) при Управлении делами президента России с диагнозом «глиобластома» (опухоль мозга). Впоследствии представители актрисы назвали справку подделкой.