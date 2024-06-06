Сальдо назвал число погибших при разрушении Каховской ГЭС

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В результате разрушения Каховской ГЭС, произошедшего в июне 2023 года, погибли 60 человек, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«Прошел год с разрушения Каховской ГЭС. <...> Это было очень тяжелое испытание для людей, органов власти, организаций и ведомств. <...> К сожалению, не обошлось без жертв — больше 60 человек погибли», — сообщил глава региона.

Как уточнил Сальдо, благодаря слаженной работе уже через два месяца основные последствия катастрофы удалось преодолеть. «Большая часть людей вернулась в свои дома», — добавил губернатор.

Плотина Каховской ГЭС рухнула утром 6 июня 2023 года, после чего начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища, вода залила населенные пункты как на правом берегу, который контролирует Киев, так и на левом, подконтрольном Москве. В области ввели режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня. Из затопленных сел эвакуировали тысячи человек.

Россия и Украина обвинили друг друга в произошедшем. Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «варварской акцией» украинских властей.

Губернатор уточнил, что станцию восстановят, «как только позволит военная обстановка». Он оценил ущерб в 1,5 млрд руб. Председатель областного правительства Андрей Алексеенко назвал сумму в 11,5 млрд руб.