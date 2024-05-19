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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Сенатор назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Кастюкевич: сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС в 2023 году колоссальна
Сюжет
Разрушение Каховской ГЭС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Сумма ущерба из-за последствий разрушения плотины Каховской ГЭС, которую ранее уже называли, окончательно еще не определена, ее размеры колоссальны, заявил «РИА Новости сенатор» от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Он напомнил, что в 2023 году ущерб оценивали в 11,5 млрд руб. «Это в основном социальные, инфраструктурные объекты и жилье людей, компенсационные выплаты за утерю домов и имущества. Конечная сумма ущерба колоссальна и будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет жилье, а инфраструктура восстановлена», — пояснил Кастюкевич.

Сенатор также отметил и косвенный ущерб. Он привел данные минсельхоза Херсонской области, согласно которым из-за прекращения централизованного полива и малого количества весенних осадков в 2024 году прогнозируется меньший урожай, чем в прошлом. «Причем снижение по овощным культурам на 30%, а по озимой пшенице — на 25%», — добавил он.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Плотина Каховской ГЭС разрушилась утром 6 июня 2023 года, после чего начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища, вода залила населенные пункты как на правом берегу, который контролирует Киев, так и на левом, подконтрольном Москве. Россия и Украина обвинили друг друга в произошедшем.

Губернатор Херсонской области, где находилась ГЭС, Владимир Сальдо обещал, что станцию восстановят, «как только позволит военная обстановка». Он оценивал ущерб в 1,5 млрд руб. Сумму в 11,5 млрд руб. называл председатель областного правительства Андрей Алексеенко.

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Теги
Каховская ГЭС Херсонская область ущерб разрушения

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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